Ekonomik parametreleri takip eden ve risk almadan düzenli getiri hedefleyenler için vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları ve kazanç tabloları yenilendi.

Bankacılık sektöründeki rekabet nedeniyle değişkenlik gösteren oranlar, özellikle 1 milyon TL tutarındaki birikimlerin kısa vadeli kazançlarında doğrudan belirleyici oluyor.

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE 32 GÜNLÜK NET KAZANÇLAR

1 milyon TL birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi ve toplam bakiye miktarları bankalara göre şu şekilde sıralandı:

Halkbank: %35 faiz oranı ile net kazanç 25.315 TL, vade sonu bakiye 1.025.315 TL

Ziraat Katılım: %36 faiz oranı ile net kazanç 21.179 TL, vade sonu bakiye 1.021.179 TL

İş Bankası: %38,50 faiz oranı ile net kazanç 27.846 TL, vade sonu bakiye 1.027.846 TL

Enpara: %39 faiz oranı ile net kazanç 28.208 TL, vade sonu bakiye 1.028.208 TL

Vakıf Katılım: %39,50 faiz oranı ile net kazanç 28.968 TL, vade sonu bakiye 1.028.968 TL

ON Dijital Bankacılık: %40 faiz oranı ile net kazanç 28.931 TL, vade sonu bakiye 1.028.931 TL

Ziraat Bankası: %40 faiz oranı ile net kazanç 28.931 TL, vade sonu bakiye 1.028.931 TL

Nkolay: %40 faiz oranı ile net kazanç 29.808 TL, vade sonu bakiye 1.029.808 TL

Garanti BBVA: %41 faiz oranı ile net kazanç 29.654 TL, vade sonu bakiye 1.029.654 TL

Akbank: %41,50 faiz oranı ile net kazanç 30.016 TL, vade sonu bakiye 1.030.016 TL

DenizBank: %41,50 faiz oranı ile net kazanç 30.016 TL, vade sonu bakiye 1.030.016 TL

QNB: %43,50 faiz oranı ile net kazanç 27.155 TL, vade sonu bakiye 1.027.155 TL

TEB: %44 faiz oranı ile net kazanç 27.472 TL, vade sonu bakiye 1.027.472 TL

ING: %45 faiz oranı ile net kazanç 33.066 TL, vade sonu bakiye 1.033.066 TL

Odea: %46 faiz oranı ile net kazanç 27.130 TL, vade sonu bakiye 1.027.130 TL

MEVDUAT FAİZİ KISA VE ORTA VADEDE ÖNE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, brüt mevduat faizi kısa ve orta vadeli değerlendirmelerde öne çıkan araçlardan biri oldu.

Aylık bazda değerlendirildiğinde mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,29 oranında reel getiri sağladı.

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,70 oranlarında reel getiri sundu. Altı aylık dönemde ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,58, TÜFE ile indirgendiğinde %1,99 oranında kazandırarak dönemsel bazda pozitif performans sergiledi.

MEVDUATIN YILLIK DÖNEMDEKİ REEL SEYRİ

Finansal yatırım araçları 12 aylık periyotta incelendiğinde ise mevduat faizinin (brüt) enflasyon endekslerine göre farklı seyrettiği görüldü. Yıllık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,74 oranında reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,28 oranında gerileme kaydetti.