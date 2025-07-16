Piyasalarda güçlü şekilde dile getirilen beklentiye göre, TCMB politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime gidebilir.

Halihazırda yüzde 46,00 seviyesinde olan politika faizinin düşürülmesiyle birlikte bankaların mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir seyir başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan yüzde 2,5'lik stopaj artışı da yeni bağlanan paraların getirisini azaltmaya başlamıştı. Tüm bu gelişmeler, yüksek faizden yararlanmak isteyen yatırımcıların kararlarını hızlandırmasına neden oldu.

YÜZDE 50 VE ÜZERİ FAİZ VEREN BANKALAR YARIŞTA

Faiz indirimi ihtimaline rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. 16 Temmuz 2025 itibarıyla %50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar şu şekilde sıralanıyor:

Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr payı oranı)

Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %51,00

Odea Bank Oksijen Hesap: %50,00

Akbank Serbest Plus Hesap: %50,00

Denizbank Kaptan Hesap: %50,00

Bu oranlar, yeni müşteri ya da kampanya koşullarına özel olarak sunulabiliyor. Yatırımcıların detaylı bilgi alması önemli.

2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNDE SAĞLADIĞI KAZANÇ

Yüksek faizden yararlanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük getirisi oldukça dikkat çekici. En yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Mevduat Tutarı: 2.000.000 TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53,00

Net Kazanç: Yaklaşık 76.668 TL

Bu getiri stopaj kesintisi sonrası net tutarı ifade ediyor. Oran ve kazanç, vadeye ve bankaya göre değişiklik gösterebilir.

'FAİZLER DÜŞMEDEN DEĞERLENDİRİN' UYARISI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bankacılık kaynakları, önümüzdeki günlerde faiz oranlarında geri çekilme yaşanabileceğini vurguluyor. “Yüzde 50 ve üzerindeki oranlardan yararlanmak isteyenler için zaman daralıyor” görüşü öne çıkarken, kampanyalı hesaplara ilişkin bazı özel koşullara da dikkat çekiliyor.

Bazı bankalar yüksek faiz sunarken, vadesiz hesapta belirli bir tutarın bulundurulmasını ya da otomatik ödeme talimatı verilmesini şart koşabiliyor. Yatırımcıların bu detayları mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

UZMANLAR NE TAVSİYE EDİYOR?

📌 Kısa vadeli yüksek getiri hedefleyenler, faiz düşmeden mevcut oranlardan yararlanmayı düşünebilir.

📌 Faizlerin geri çekilmesiyle birlikte döviz, altın ve borsa gibi alternatif yatırım araçları ön plana çıkabilir.

📌 Bankalarla birebir görüşerek net faiz oranları ve kampanya detayları öğrenilmeli; özellikle “brüt oran” ile “net getiri” arasındaki fark göz ardı edilmemeli.

Mevduat piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Yüksek oranlara erişim için zamanla yarışan yatırımcılar, karar verirken dikkatli olmalı. Faizler düşmeden avantajlı kampanyalardan yararlanmak için bu hafta kritik olabilir.

*Haberde yer alan değerlendirmeler ve olası beklentiler bir yatırım tavsiyesi değildir.