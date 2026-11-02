Merkez Bankası’nın faiz indirim adımları ve piyasadaki likidite dengeleri doğrultusunda, mevduat getirisinde vergi ayarlaması yeniden gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasında kalışın cazibesini korumak ve dövize yönelimi sınırlandırmak amacıyla stopaj oranlarında aşağı yönlü revizyon senaryolarını değerlendirmeye aldı. 25 Aralık 2021’de sıfırlanan, sonrasında kademeli adımlarla yeniden yüzde 17,5 seviyesine çıkarılan stopaj kesintisinde yeni bir gevşeme planlanıyor. Yapılan teknik çalışmalarda, vergi indiriminin bütçe dengesine getireceği yük ile TL mevduatın reel getirisi arasındaki optimum dengenin arandığı bildirildi.

MASADAKİ ORANLAR VE BÜTÇE DENGESİ

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, halen 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında yüzde 17,5 olarak uygulanan stopaj oranının yüzde 10 ile yüzde 15 aralığına çekilmesi planlanıyor.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil mekanizması nedeniyle vergi tahsilatında feragat eden Hazine’nin, bütçe gelirlerini koruma hedefi doğrultusunda stopaj oranını yüzde 15 seviyesine yakın tutma ihtimali ağırlık kazanıyor.

1 MİLYON LİRADA GETİRİ NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, olası bir vergi indiriminin net getiriye yansıması vadeli mevduat sahiplerine ilave getiri sağlayacak:

Mevcut Durum (Yüzde 17,5 Stopaj): 1 milyon liranın 3 ay vadede sağladığı ortalama 95 bin liralık brüt faiz gelirinden 16 bin 625 lira vergi kesiliyor; hesaba net 78 bin 375 lira aktarılıyor.

Yüzde 15 Stopaj Senaryosu: Hazine'nin bütçe dengesi açısından ağırlık verdiği yüzde 15 senaryosunda, kesilecek vergi 14 bin 250 liraya geriliyor ve net getiri 80 bin 750 liraya çıkıyor. Bu senaryoda tasarruf sahibinin net kazancı 2 bin 375 lira artıyor.

Yüzde 10 Stopaj Senaryosu: Stopajın taban seviye olan yüzde 10'a inmesi durumunda, aynı brüt tutardan kesilecek vergi 9 bin 500 liraya geriliyor ve net faiz getirisi 85 bin 500 liraya yükseliyor. Bu senaryoda tasarruf sahibinin net kazancındaki artış 7 bin 125 lirayı buluyor.

DÜZENLEMEYİ TETİKLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

Ekonomi yönetiminin stopaj indirimini masaya getirmesinde para ve kredi piyasalarındaki üç temel gösterge etkili oldu:

Kredi Takip Oranları ve Büyüme Göstergeleri: Reel sektörde, özellikle KOBİ segmentinde krediye erişimde yaşanan zorluklar ve takibe dönüşüm oranının 2022 sonrası en yüksek seviyeye çıkması, Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarını beraberinde getirdi.

Döviz Talebi ve TL Varlıkları: Faiz indirimlerinin ardından Türk lirasından yabancı para cinsinden varlıklara geçişi önlemek ve yabancı portföy girişlerinin (carry trade) kalıcılığını sağlamak için net getirinin korunması hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Hareketleri: Son dönemde fon piyasalarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sermaye piyasalarından çıkan likiditenin döviz talebine dönüşmesini engellemek amacıyla TL vadeli mevduatın güçlü bir alternatif olarak devrede tutulması amaçlanıyor.