Merkez Bankası, Türk Lirası'nın değer kazanmasına yardımcı olabilmek amacıyla geçtiğimiz hafta önemli adımlar attı. Yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırılırken, tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için aylık 0,3 puanlık bir artış hedefi getirildi. Bu düzenlemeler sonrası, gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi.

Bu hafta itibariyle, en yüksek mevduat faizi oranı yıllık yüzde 52'den, Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları ile birlikte yüzde 53'e yükseldi.

Brüt yüzde 53 getiri oranı, Türkiye Finans Bankası tarafından sunuluyor. Bu oran, sadece yeni müşterilere ve görüntülü görüşme aracılığıyla başvurulara özel olarak "Hoş Geldin" kampanyası kapsamında 45 gün boyunca geçerli olacak. Bu oran, günlük hesaplar için geçerli olup, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

DİĞER BANKALARIN MEVDUAT ORANLARI

Yüksek faiz oranı sunan bankalar arasında, TEB, Anadolubank ve Alternatif Bank gibi finansal kuruluşlar da yer alıyor. Bu bankalarda mevduat faizi oranı yüzde 52 seviyesinde belirlenmiş.

Fibabanka ve QNB gibi bankalarda ise faiz oranları yüzde 51'e kadar çıkarken, Odea Bank, HSBC ve ING Bank gibi diğer büyük bankalarda da yüzde 50 oranı gözlemleniyor.

Bu durum, yatırımcılar için birçok bankada yüzde 50 ve üzerinde faiz oranı bulma imkanı sağlıyor.

MEVDUAT FAİZLERİNİN YATIRIM GETİRİLERİ

Mevduat oranlarındaki artış, büyük yatırımlar için önemli getiriler sağlıyor. İşte en yüksek faiz oranına göre yapılan hesaplamalarla elde edilen getiriler:

250 Bin TL Mevduat

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 8 bin 874 TL

500 Bin TL Mevduat

Finansman Tutarı: 500 bin TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 19 bin 748 TL

1 Milyon TL Mevduat

Finansman Tutarı: 1 milyon TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 39 bin 496 TL

-TL mevduatlarının artan ağırlığı ve sektör verileri

Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu verilerde, bankacılık sektöründeki toplam mevduatın 74,9 milyar lira artış göstererek 22 trilyon 601 milyar 548 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

Bu artışın önemli bir kısmı, TL cinsinden mevduatlardan kaynaklanıyor. TL mevduatlarının toplam içindeki ağırlığı ise yüzde 54,81 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, Türk Lirası'nın güçlenmesine yönelik atılan adımların etkisini ve yatırımcıların TL'ye olan güvenini ortaya koyuyor.

Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar ve bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özellikle TL mevduatına yönelen yatırımcılar, yeni faiz oranları ile kazançlarını artırabiliyor. 1 milyon TL'nin 32 günde elde edilecek getirisi, yatırımcıları cezbetmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bankaların sunduğu faiz oranlarındaki çeşitlilik, her türden yatırımcıya hitap ediyor. Bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde daha fazla yatırımcıyı Türkiye'deki mevduat hesaplarına yönlendirmesi bekleniyor.