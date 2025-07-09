Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda stopaj oranı %15’ten %17,5’e çıkarıldı.

1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12 olan stopaj, %15 oldu.

Bu değişiklikle birlikte bankaların verdiği brüt faizler aynı kalsa da, net kazançlar düşmüş oldu. 1 milyon lirasını 32 gün vadeyle bankaya yatıran bir kişi, bu yeni oranlarla artık ortalama 2 bin - 4 bin TL arası daha az kazanç elde ediyor.

VERGİ YÜKSEKDİ, KAZANÇ DÜŞTÜ

Yatırımcı için artık sadece yüksek faizli hesap değil, düşük stopajlı dönemleri takip etmek de kritik hale geldi. 1 milyon lirası olan bir kişi için birkaç puanlık stopaj farkı, binlerce lira daha az kazanç anlamına geliyor.

Eğer yatırımınızı vadeli mevduatta değerlendirmeyi düşünüyorsanız, bankaların net kazanç hesaplamalarını iyi kıyaslamanızda fayda var. Çünkü faiz yükselse bile vergi onu gölgede bırakabiliyor.

İşte banka banka güncel faiz oranları ve 1 milyon liranın 32 günlük net kazancı: