Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 Ekim haftasına ilişkin haftalık mevduat ve kredi istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türk lirası mevduat faizleri ile ticari kredi maliyetlerinde ve Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde düşüş kaydedildi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR SÜRECİ YAYILIYOR

TCMB verilerine göre, bankacılık sektöründe en yaygın kullanılan vadelerden biri olan 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4 seviyesine indi.

Bu gelişmeyle birlikte TL mevduat faiz oranlarında 2025 yılının başından itibaren gözlenen kademeli gerileme eğiliminin korunduğu görüldü.

TİCARİ KREDİ VE FONLAMA MALİYETLERİNDE SON DURUM

Aynı dönemde Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ile ticari kredi kartları hariç tutularak hesaplanan ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 olarak kaydedildi.

Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise yüzde 37 seviyesine geriledi.

2025 yılının ilk dönemlerinde yüzde 45 ile yüzde 48 bandında seyreden faiz oranları, izleyen süreçte dalgalı bir seyir izleyerek mevcut seviyelerine kadar indi.