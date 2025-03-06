Yurt içi piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını kilitlendi. Bugün saat 14:00'te açıklanacak karar, bankaların ve yatırımcıların hareketlerini belirleyecek.

Faiz indirimi olacağına dair güçlü bir beklenti bulunuyor ve bu durum, mevduat faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırımcıları da etkileyecek. Merkez Bankası'nın kararı öncesi piyasalar, gelişmeleri yakından takip ediyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle birlikte, bankalarda sunulan mevduat faiz oranları da düşüş göstermeye başladı. 2023 yılının sonlarına doğru yüzde 59,44 seviyesinde olan mevduat faiz oranları, 21 Şubat itibarıyla yüzde 48,5'e kadar geriledi. Bu gelişme, mevduat yatırımcılarını faiz oranlarının geleceği seviyeyi daha dikkatli bir şekilde takip etmeye yönlendiriyor.

FAİZ KARARININ ARDINDAN STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası'nın faiz kararına paralel olarak, mevduatlarda stopaj oranlarında da artış yaşandı. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde ise yüzde 7,5'ten yüzde 12'ye yükseldi.

1 yıldan uzun vadeli mevduatlar için ise stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Bu değişiklik, yatırımcıların net faiz getirilerini etkileyebilir.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle, bankalar arasında faiz oranlarında da farklılıklar görülüyor.

İşte bazı bankaların 1 milyon TL 32 günlük mevduat faiz getirileri:

Yapı Kredi, Halkbank, ICBC Bank: Yüzde 39 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 29 bin 63 TL faiz getirisi sağlıyor.

Ziraat Bankası: Yüzde 40 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 29 bin 808 TL faiz getirisi sağlıyor.

Enpara: Yüzde 41 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 30 bin 553 TL faiz getirisi sağlıyor.

Vakıfbank: Yüzde 44 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 32 bin 789 TL faiz getirisi sağlıyor.

Akbank: Yüzde 44,5 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 33 bin 162 TL faiz getirisi sağlıyor.

İş Bankası: Yüzde 36 faiz oranı ile 1 milyon TL'ye 26 bin 827 TL faiz getirisi sağlıyor.

Bu oranlar, yatırımcılar için önemli bir karar verme aşamasına gelindiğini gösteriyor. Mevduat sahipleri, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını dikkatle izlemeye devam ediyor.