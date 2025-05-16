Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadele ve dövize yönelimi azaltma hedefiyle uyguladığı sıkı para politikası kapsamında faiz artışlarına devam ediyor.

Bu doğrultuda bankaların mevduat faiz oranları da artış gösteriyor.

32 GÜNDE MAAŞ GİBİ GETİRİ

TL cinsi mevduata olan ilgi yeniden artarken, 3 milyon TL’lik birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadede bankaların sunduğu kazançlar şöyle:

Mevduat faiz oranlarında mayıs ayında yaşanan artış yatırımcının yüzünü güldürüyor. 3 milyon TL’lik 32 gün vadeli mevduat yatırımı için bankaların sunduğu faiz oranları %37 ile %53 arasında değişiyor. En yüksek faiz %53 ile Fibabanka Kiraz Hesap’ta görülürken, onu %52 ile Cepteteb Marifetli Hesap takip ediyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI VE GETİRİLER

Fibabanka Kiraz Hesap: %53 faiz ile 118.488 TL net getiri sunuyor.

Cepteteb Marifetli Hesap: %52 faiz ile 116.252 TL net kazanç sağlıyor.

QNB Finansbank ve ING: %51 faiz oranıyla 114.016 TL kazandırıyor.

Akbank, Odea, DenizBank gibi bankalarda %50 faiz oranı bulunuyor, bu da 111.781 TL getiri anlamına geliyor.

Not: Getiriler, stopaj kesintisi sonrası net kazançları yansıtmaktadır. Bankaların faiz oranları zaman zaman değişebileceği gibi, müşteri profiline özel teklifler de sunulabilmektedir.

'FAİZLER YÜKSEK SEYREDEBİLİR'

Ekonomistler, yüksek enflasyon beklentisi sürdükçe politika faizlerinin de yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, mevduat faizlerinin kısa vadede cazibesini koruyacağı anlamına geliyor. Ancak yatırımcıların faiz oranlarını düzenli takip etmeleri ve vade-sonu kazançlarını kıyaslayarak hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

MEVDUAT YENİDEN GÖZDE YATIRIM ARACI

Döviz kurlarındaki belirsizlik ve enflasyonist ortamda, mevduat hesapları yatırımcılara risksiz ve düzenli bir kazanç sunmaya devam ediyor.

Özellikle 3 milyon TL gibi yüksek meblağlarda 1 aylık getirilerin asgari ücretin çok üzerinde olması, bu yatırım aracını yeniden cazip hale getiriyor. TL’ye dönüş stratejileri ve yüksek faiz ortamı, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.

*Bu haberde yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir...