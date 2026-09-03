Tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarında elde edeceği nihai kazançta brüt faiz oranı ile vade sonu net getirisi arasındaki farklar belirleyici olabiliyor.

Bankaların sunduğu güncel faiz ve kâr payı oranları doğrultusunda yapılan hesaplamalar, yüksek brüt oran sunan her hesabın en yüksek net kazancı sağlamayabileceğini gösteriyor.

Özellikle günlük vadeli hesaplarda faiz dışı bırakılan vadesiz alt limitler ve yasal stopaj kesintileri, vade sonu bakiyesini doğrudan etkiliyor.

NET KAZANÇ STOPAJ VE HESAP KOŞULLARI ETKİSİ

Vadeli mevduat ve katılım hesaplarındaki getiri rakamları, Gelir Vergisi stopaj kesintisi düşüldükten sonra net tutarlar üzerinden hesaplanıyor. Günlük vadeli hesaplarda vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan tutarlar toplam faiz getirisinden düşüldüğü için, bazı durumlarda daha düşük brüt faiz oranına sahip standart vadeli hesaplar daha yüksek net bakiye verebiliyor. Bankaların uyguladığı oranlar ve ürün koşulları müşteri özelinde ve dönem bazında değişiklik gösterebiliyor.

750 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK BANKA BANKA NET GETİRİSİ

Vadeli mevduat ve katılım bankalarının güncel oranlarına göre 750 bin TL ana paranın 32 günlük net getirisi ve vade sonu toplam bakiyeleri şu şekilde sıralanıyor:

Anadolubank: Yüzde 46 faiz oranıyla 32 günlük net kazanç 22.824 TL, vade sonu toplam bakiye 772.824 TL.

Fibabanka: Yüzde 45 faiz oranıyla net kazanç 22.650 TL, vade sonu bakiye 772.650 TL.

Hayat Finans: Yüzde 41,49 kâr payı oranıyla net kazanç 22.507 TL, vade sonu bakiye 772.507 TL.

Alternatif Bank: Yüzde 45 faiz oranıyla net kazanç 22.320 TL, vade sonu bakiye 772.320 TL.

Türkiye Finans: Yüzde 45 kâr payı oranıyla net kazanç 22.155 TL, vade sonu bakiye 772.155 TL.

Vakıf Katılım: Yüzde 39,50 kâr payı oranıyla net kazanç 21.727 TL, vade sonu bakiye 771.727 TL.

Türk Ticaret Bankası: Yüzde 45,25 faiz oranıyla net kazanç 21.667 TL, vade sonu bakiye 771.667 TL.

Akbank: Yüzde 39,50 faiz oranıyla net kazanç 21.427 TL, vade sonu bakiye 771.427 TL.

Garanti BBVA: Yüzde 39 faiz oranıyla net kazanç 21.156 TL, vade sonu bakiye 771.156 TL.

Yapı Kredi: Yüzde 41,50 faiz oranıyla net kazanç 21.015 TL, vade sonu bakiye 771.015 TL.

DenizBank: Yüzde 44 faiz oranıyla net kazanç 21.008 TL, vade sonu bakiye 771.008 TL.

QNB: Yüzde 41,25 faiz oranıyla net kazanç 20.887 TL, vade sonu bakiye 770.887 TL.

İş Bankası: Yüzde 38,50 faiz oranıyla net kazanç 20.885 TL, vade sonu bakiye 770.885 TL.

Odea: Yüzde 45 faiz oranıyla net kazanç 20.719 TL, vade sonu bakiye 770.719 TL.

Ziraat Bankası: Yüzde 38 faiz oranıyla net kazanç 20.614 TL, vade sonu bakiye 770.614 TL.

Enpara: Yüzde 37 faiz oranıyla net kazanç 20.071 TL, vade sonu bakiye 770.071 TL.

TEB / CEPTETEB: Yüzde 42 faiz oranıyla net kazanç 20.039 TL, vade sonu bakiye 770.039 TL.

ON Dijital Bankacılık: Yüzde 44 faiz oranıyla net kazanç 19.715 TL, vade sonu bakiye 769.715 TL.

Halkbank: Yüzde 35 faiz oranıyla net kazanç 18.986 TL, vade sonu bakiye 768.986 TL.

Ziraat Katılım: Yüzde 36 kâr payı oranıyla net kazanç 17.140 TL, vade sonu bakiye 767.140 TL.

*Yatırım tavsiyesi değildir.