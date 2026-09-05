Eylül dönemine girilmesiyle birlikte bankaların Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına uyguladığı faiz ile kâr payı oranları yenilendi. Tasarruflarını vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için sunulan 32 günlük vade seçenekleri ve faiz oranları farklılık gösteriyor.

200 bin TL’lik anapara üzerinden yapılan hesaplamalara göre bankaların sunduğu net kazançlar ve öne çıkan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Anadolubank – Renkli Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %46

• Net Kazanç: 6.086,35 TL

• Vade Sonu Bakiye: 206.086,35 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Kâr Payı Oranı: %41,77

• Net Kazanç: 6.042,35 TL

• Vade Sonu Bakiye: 206.042,35 TL

• Not: 31 Ağustos itibarıyla 99/1 kâr paylaşım oranı ile 32 gün için dağıtılan derece kâr payı oranı.

ING – Turuncu Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.979,23 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.979,23 TL

• Not: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel güncel faiz oranı. Kampanya faizi 90 gün geçerli.

Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %45,25

• Net Kazanç: 5.819,27 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.819,27 TL

• Not: 90 gün geçerli hoş geldin faizi. 10.000 TL–10.000.000 TL bakiye aralığında geçerli.

Odea – Oksijen Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.817,63 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.817,63 TL

• Not: İlk 10 günde açılacak hesaptaki 7.500 TL alt limitini aşan tutarlar için geçerli.

DenizBank – Kaptan Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.817,63 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.817,63 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.817,63 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.817,63 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.817,63 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.817,63 TL

• Not: Hoş geldin faizi 20.000 TL–1.000.000 TL arası bakiyeler için geçerli.

Vakıf Katılım – Günlük Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Kâr Payı Oranı: %39,5

• Net Kazanç: 5.793,76 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.793,76 TL

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %40

• Net Kazanç: 5.786,30 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.786,30 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %39,25

• Net Kazanç: 5.677,81 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.677,81 TL

N Kolay – N Kolay Bono

• Hesap Türü: Günlük Kazandıran Bono

• Faiz Oranı: %38

• Net Kazanç: 5.663,56 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.663,56 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %44

• Net Kazanç: 5.656,03 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.656,03 TL

• Not: 5.000.000 TL’ye kadar avantajlı faiz oranı.

Akbank – Vadeli Hesap TL

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %39

• Net Kazanç: 5.641,64 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.641,64 TL

DenizBank – E-Mevduat

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %39

• Net Kazanç: 5.641,64 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.641,64 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %41,5

• Net Kazanç: 5.634,54 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.634,54 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %41,5

• Net Kazanç: 5.634,54 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.634,54 TL

• Not: Hoş geldin faizi geçerli.

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

• Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %38,5

• Net Kazanç: 5.569,32 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.569,32 TL

• Not: Son 1 ay içerisinde vadeli hesabı olmayan müşteriler yararlanabiliyor.

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %45

• Net Kazanç: 5.290,61 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.290,61 TL

TEB – Marifetli Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %42

• Net Kazanç: 5.240,99 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.240,99 TL

• Not: Marifetli Kart’a başvurulması ve aylık 30.000 TL üzeri harcama yapılması halinde %1 ek faiz imkânı sunuluyor.

CEPTETEB – Marifetli Hesap

• Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap

• Faiz Oranı: %42

• Net Kazanç: 5.240,99 TL

• Vade Sonu Bakiye: 205.240,99 TL

GETİRİ ETKİLEYEN KAMPANYA KOŞULLARINA DİKKAT

Bankalar tarafından ilan edilen oranlar; hesabın hoş geldin faizi kapsamında tanımlanması, mobil uygulama üzerinden yeni üyelik gerçekleştirilmesi veya belirli tutarlarda kart harcaması yapılması gibi şartlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Müşterilerin mevduat tercihlerinde ilan edilen tabela oranlarının yanı sıra alt bakiye limitleri, kampanya süreleri ve günlük kullanım şartları da rol oynuyor.

-Yatırım tavsiyesi değildi.