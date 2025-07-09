Ekonomi yönetiminin uzun vadeli TL yatırımını desteklemek amacıyla aldığı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Geçtiğimiz yıllarda sırasıyla yüzde 7,5. 10 ve 15'e yükseltilen yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata yönelik uygulanan stopaj oranları, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 17,5'e yükseltildi.

PARASINI UZUN VADELİ BAĞLAMAYAN KAYBEDECEK



Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ve siyasi durum nedeniyle mevduat yatırımını kısa vadeli tercih eden yatırımcılar, söz konusu değişiklikten olumsuz anlamda etkilenecek. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde mevduatını 6 ayın üzerinde vadeye koymayanların elde edecekleri faiz gelirinin yüzde 17,5'i kesintiye uğrayacak.

BİR YILLIK STOPAJ ORANI DA YÜKSELTİLDİ



Öte yandan yapılan değişiklikler ile mevduat faizlerinde 1 yıllık stopaj oranı da yüzde 15'e yükseltildi.



Stopaj oranı sıfır olan fonlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.