Ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası’nın adımları, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını etkilemeye devam ediyor. Nakit birikimlerini belirli bir vadeyle değerlendirmek ve aylık düzenli getiri elde etmek isteyen kişiler için vadeli mevduat hesapları önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Piyasadaki mevcut faiz oranlarını yakından inceleyen tasarruf sahipleri, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek adına farklı bankaların sunduğu getiri oranlarını karşılaştırıyor.

MÜŞTERİYE GÖRE ORANLAR DEĞİŞİYOR

Bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları; kurumsal stratejilerine, dönemsel hedeflerine ve likidite ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.

Bunun yanı sıra, hesap açılışı için tercih edilen kanala (internet bankacılığı, mobil şube veya fiziki şube) ya da bankaya ilk kez "yeni müşteri" olma durumuna göre de bu oranlar yukarı yönlü değişebilmektedir.

Mevcut piyasa koşullarında faiz oranlarının yüzde 35 ile yüzde 45 arasında dağılım gösterdiği görülmektedir.

BANKA BANKA 500 BİN TL'NİN 1 AYLIK NET GETİRİ LİSTESİ

500.000 TL birikimin 1 aylık (32 günlük) vade sonundaki net faiz getirisi ve toplam tutarları, faiz oranına göre yüksekten düşüğe doğru şu şekildedir:

Anadolubank

Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 14.880 TL

Vade Sonu Toplam: 514.880 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %44,50

Net Kazanç: 14.162 TL

Vade Sonu Toplam: 514.162 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: %44,00

Net Kazanç: 14.185 TL

Vade Sonu Toplam: 514.185 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43,50

Net Kazanç: 15.974 TL

Vade Sonu Toplam: 515.974 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: %42,67

Net Kazanç: 15.431 TL

Vade Sonu Toplam: 515.431 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %42,50

Net Kazanç: 15.370 TL

Vade Sonu Toplam: 515.370 TL

Akbank

Faiz Oranı: %42,00

Net Kazanç: 15.189 TL

Vade Sonu Toplam: 515.189 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %42,00

Net Kazanç: 15.189 TL

Vade Sonu Toplam: 515.189 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 14.827 TL

Vade Sonu Toplam: 514.827 TL

ING Bank

Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 14.827 TL

Vade Sonu Toplam: 514.827 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %39,00

Net Kazanç: 14.104 TL

Vade Sonu Toplam: 514.104 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38,50

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Toplam: 513.923 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %35,00

Net Kazanç: 12.658 TL

Vade Sonu Toplam: 512.658 TL

Belirtilen faiz oranları ve net kazanç tutarları, 1 aylık (32 günlük) vade süresi baz alınarak hesaplanmıştır.

Bankaların anlık kampanya dönemlerine, dijital kanal kullanımlarına, hoş geldin faizi taahhütlerine veya müşteri profillerine göre bu oranlarda değişiklik görülebilir.

Yatırım yapmadan önce ilgili bankaların güncel platformlarından teyit edilmesi önerilir.

-Yatırım tavsiyesi değildir.