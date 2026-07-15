Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları ve piyasaya yönelik likidite adımları, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Bankalar, sundukları vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde faiz ile kâr payı oranlarını yeniden belirledi.

Bu güncellemeyle birlikte, birikimini Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenler için 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi, tercih edilen banka ve hesap türüne göre değişiklik gösteriyor. Güncel piyasa koşullarında bazı bankalarda aylık net kazanç 33 bin TL bareminin üzerine çıkmış durumda.

BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ

1 milyon TL tutarındaki birikimin bankaların sunduğu güncel oranlar üzerinden hesaplanan 32 günlük net kazançları ve vade sonu toplam bakiye tutarları şu şekildedir:

ING Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.033.066,33 TL

Alternatif Bank Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44,50

Aylık Net Kazanç: 32.693,18 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.032.693,18 TL

Aktif Bank N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 31.009,94 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.031.009,94 TL

Albaraka Türk Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Katılım Hesabı)

Kâr Payı Oranı: %42,16

Aylık Net Kazanç: 30.493,81 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.493,81 TL

Vakıf Katılım E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42,15

Aylık Net Kazanç: 30.486,58 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.486,58 TL

HSBC Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 30.456,98 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.456,98 TL

Akbank Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,00

Aylık Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.378,08 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,75

Aylık Net Kazanç: 30.197,26 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.197,26 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.016,44 TL

QNB Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.016,44 TL

Denizbank E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.030.016,44 TL

Şekerbank Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,25

Aylık Net Kazanç: 29.927,67 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.927,67 TL

Yapı Kredi Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.029.654,79 TL

Aktif Bank VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 28.821,62 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.821,62 TL

TEB Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.741,08 TL

Anadolubank Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.741,08 TL

Fibabanka Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %47,00

Aylık Net Kazanç: 28.512,22 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.512,22 TL

Burgan ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 28.233,89 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.233,89 TL

İş Bankası Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %38,50

Aylık Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.027.846,58 TL

GÜNLÜK VE STANDART VADELİ HESAP TERCİHİ NASIL OLMALI?

Mevduat faiz oranlarında bankaların günlük vadeli (gecelik faiz işleten) hesaplar ile standart vadeli (vade süresince sabit faiz garantisi veren) hesaplar için farklı faiz politikaları uyguladığı görülüyor.

Günlük vadeli hesaplar, mudilere diledikleri zaman para yatırma ve çekme esnekliği tanıyarak likidite ihtiyacını karşılarken; standart vadeli mevduat hesapları ise belirlenen 32 günlük vade süresi boyunca anaparanın ve faiz oranının sabit kalmasını güvence altına alıyor.

Yatırımcıların getiri beklentileri ve nakit ihtiyaçlarına göre bu iki model arasında tercih yapması gerekiyor.