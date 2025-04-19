Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde yapmış olduğu faiz artışı doğrudan mevduat faiz oranlarını etkiledi. Özellikle mevduata yatırım yapan yüksek birikim sahibi yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları yeniden cazip hale geldi. Bankalar, müşterilerine daha fazla getiri sunabilmek için faiz oranlarını yukarı yönde güncelledi.
İŞTE BANKALARDAKİ SON DURUM:
|Banka
|Faiz Oranı (%)
|Vade Sonu Tutar (TL)
|Net Kazanç (TL)
|Alternatif Bank
|50,00
|518.630
|18.630
|Fibabanka
|49,00
|518.258
|18.258
|TEB
|48,50
|518.071
|18.071
|Türkiye Finans
|48,50
|518.071
|18.071
|QNB Finansbank
|48,50
|518.071
|18.071
|Odeabank
|48,00
|517.885
|17.885
|Akbank
|47,50
|517.699
|17.699
|DenizBank
|47,50
|517.699
|17.699
|Garanti BBVA
|47,00
|517.512
|17.512
|ING
|47,00
|517.512
|17.512
|Şekerbank
|47,00
|517.512
|17.512
|Enpara
|38,50
|514.345
|14.345
|Yapı Kredi
|38,50
|514.345
|14.345
|İş Bankası
|39,50
|514.718
|14.718
|Vakıf Katılım
|35,24
|513.131
|13.131
|Albaraka Türk
|33,85
|512.613
|12.613
|Ziraat Bankası
|32,00
|511.923
|11.923
Not: Hesaplamalar 500 bin TL’nin 32 günlük brüt faiz getirisi üzerinden yapılmış olup stopaj oranları ve bankadan bankaya değişebilecek ek koşullar (hoş geldin faizi, vade şartı vb.) hariç tutulmuştur.
MEVDUAT FAİZİ İLE BİRİKİM DEĞERLENDİRMEK MANTIKLI MI?
Türkiye Merkez Bankası (TCMB)’nin faiz artışı, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların bir parçası olarak değerlendirilirken, yatırımcılar için kısa vadeli vadeli mevduat hesapları tekrar öne çıkıyor.
Mevduat faizi oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Özellikle 32 günlük vade tercihinde, yatırımcıların bankalar arası oranları kıyaslayarak karar vermesi büyük önem taşıyor.