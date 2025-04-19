Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde yapmış olduğu faiz artışı doğrudan mevduat faiz oranlarını etkiledi. Özellikle mevduata yatırım yapan yüksek birikim sahibi yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları yeniden cazip hale geldi. Bankalar, müşterilerine daha fazla getiri sunabilmek için faiz oranlarını yukarı yönde güncelledi. 

İŞTE BANKALARDAKİ SON DURUM: 

Banka Faiz Oranı (%) Vade Sonu Tutar (TL) Net Kazanç (TL)
Alternatif Bank 50,00 518.630 18.630
Fibabanka 49,00 518.258 18.258
TEB 48,50 518.071 18.071
Türkiye Finans 48,50 518.071 18.071
QNB Finansbank 48,50 518.071 18.071
Odeabank 48,00 517.885 17.885
Akbank 47,50 517.699 17.699
DenizBank 47,50 517.699 17.699
Garanti BBVA 47,00 517.512 17.512
ING 47,00 517.512 17.512
Şekerbank 47,00 517.512 17.512
Enpara 38,50 514.345 14.345
Yapı Kredi 38,50 514.345 14.345
İş Bankası 39,50 514.718 14.718
Vakıf Katılım 35,24 513.131 13.131
Albaraka Türk 33,85 512.613 12.613
Ziraat Bankası 32,00 511.923 11.923

Not: Hesaplamalar 500 bin TL’nin 32 günlük brüt faiz getirisi üzerinden yapılmış olup stopaj oranları ve bankadan bankaya değişebilecek ek koşullar (hoş geldin faizi, vade şartı vb.) hariç tutulmuştur.

MEVDUAT FAİZİ İLE BİRİKİM DEĞERLENDİRMEK MANTIKLI MI?

Türkiye Merkez Bankası (TCMB)’nin faiz artışı, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların bir parçası olarak değerlendirilirken, yatırımcılar için kısa vadeli vadeli mevduat hesapları tekrar öne çıkıyor. 

Mevduat faizi oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Özellikle 32 günlük vade tercihinde, yatırımcıların bankalar arası oranları kıyaslayarak karar vermesi büyük önem taşıyor.