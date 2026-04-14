Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve piyasa koşulları doğrultusunda mevduat faiz oranları yüksek seyrini sürdürüyor. Birikimlerini Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Piyasa genelinde faiz oranları ağırlıklı olarak %36 ile %45 bandında seyrediyor.

BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE 32 GÜNLÜK GETİRİLER

Bankaların müşteri politikaları ve vade seçeneklerine göre sundukları oranlar, elde edilecek net kazancı doğrudan etkiliyor. 2 milyon TL tutarındaki bir birikimin 32 günlük vade sonunda sağladığı getiri rakamları bankalara göre şu şekilde listeleniyor:

TEB: %45,00 faiz oranı ile 65.096 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonunda toplam tutar 2.065.096 TL’ye ulaşıyor.

Akbank: %43,00 faiz oranı üzerinden 62.202,74 TL net getiri sunuyor. Vade sonu toplam bakiye 2.062.202,74 TL oluyor.

Garanti BBVA: %42,00 faiz oranı ile 60.756,16 TL net kazanç imkanı veriyor. Vade sonu toplamı 2.060.756,16 TL olarak hesaplanıyor.

ING: %42,00 faiz oranı uygulayarak 60.756,16 TL net getiri sağlıyor. Vade sonunda hesapta 2.060.756,16 TL birikiyor.

Enpara: %39,50 faiz oranı ile 57.139,73 TL net kazanç sunarken, vade sonu toplam tutar 2.057.139,73 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

İş Bankası: %39,50 faiz oranı üzerinden 57.139,73 TL net getiri sağlıyor. Vade sonunda toplam miktar 2.057.139,73 TL oluyor.

Halkbank: %36,00 faiz oranı ile 52.076,71 TL net kazanç imkanı tanıyor. Vade sonu toplam bakiye 2.052.076,71 TL olarak yansıyor.

Faiz oranlarındaki bu çeşitlilik, yatırımcıların vade başlangıcında banka karşılaştırması yapmasının önemini artırıyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimlerde birkaç puanlık fark, aylık bazda toplam kazançta belirgin bir değişim yaratabiliyor.

Uzmanlar, mevduat faizlerindeki bu hareketliliğin önümüzdeki süreçte de piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceğini öngörüyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.