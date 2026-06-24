Bankacılık sektöründe Türk Lirası mevduat hesaplarına yönelik rekabet haziran ayı itibarıyla ivme kazandı.

Nakit varlıklarını risksiz getiri sağlayan vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 3,5 milyon lira tutarındaki bir sermayenin 32 günlük vade süresi sonundaki getirileri genel bilgilendirme amacıyla hesaplandığında, piyasada çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bankaların dijital ve fiziki kanallar üzerinden sunduğu faiz oranları yüzde 36 ile yüzde 46 arasında değişkenlik profesyonelce gözlemlenirken, vade sonu net kazanç tutarlarının ilan edilen tabela faizleriyle her zaman doğru orantılı olmadığı ve yatırımcıyı ters köşe yapabileceği belirlendi.

HESAP TÜRÜ SEÇİMİNDE 8 BİN 300 LİRALIK FARK

Edinilen piyasa verilerine göre, mevduat faiz oranlarında en yüksek tabela oranını veren bazı bankaların, "Günlük Vadeli Hesap" yapıları sebebiyle net kazanç sıralamasında daha alt sıralarda kalabildiği gözlemlendi.

Yapılan örnek simülasyonlarda, yüzde 44 faiz oranı sunan bir özel bankanın standart vadeli hesabı aylık net getiride 113 bin 120 lira seviyesine ulaşırken; tabela faizini yüzde 46 olarak beyan eden bir diğer bankanın günlük hesabı ise 104 bin 820 lirada kaldı.

Böylece sadece hesap türünün (günlük mevduat veya standart vadeli mevduat) yarattığı işleyiş farkı nedeniyle, yatırımcının tam 8 bin 300 lira getiri kaybına uğrayabildiği hesaplandı.

BANKA BANKA 3,5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK KAZANÇ VERİLERİ

DENİZBANK (KAPTAN HESAP)

Faiz Oranı: %44,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 113.120,53 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.613.120,53 TL

AKBANK (VADELİ HESAP TL)

Faiz Oranı: %42,50

32 Gün Sonu Net Kazanç: 107.589,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.607.589,04 TL

QNB (E-VADELİ MEVDUAT)

Faiz Oranı: %42,50

32 Gün Sonu Net Kazanç: 107.589,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.607.589,04 TL

ODEA (YENİ VADELİ MEVDUAT)

Faiz Oranı: %42,50

32 Gün Sonu Net Kazanç: 107.589,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.607.589,04 TL

DENİZBANK (E-MEVDUAT)

Faiz Oranı: %42,50

32 Gün Sonu Net Kazanç: 107.589,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.607.589,04 TL

ON DİJİTAL (E-MEVDUAT)

Faiz Oranı: %42,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 106.323,29 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.606.323,29 TL

GARANTİ BBVA (E-VADELİ HESAP)

Faiz Oranı: %41,50

32 Gün Sonu Net Kazanç: 105.057,53 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.605.057,53 TL

ANADOLUBANK (RENKLİ HESAP)

Faiz Oranı: %46,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 104.820,43 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.604.820,43 TL

QNB (KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP)

Faiz Oranı: %44,25

32 Gün Sonu Net Kazanç: 104.021,27 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.604.021,27 TL

ING (VADELİ HESAP)

Faiz Oranı: %41,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 103.791,78 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.603.791,78 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI (VADELİ TL HESABI)

Faiz Oranı: %39,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 98.728,77 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.598.728,77 TL

HALKBANK (E-MEVDUAT HESABI)

Faiz Oranı: %36,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 91.134,25 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.591.134,25 TL

ZİRAAT KATILIM (ANINDA GÜNLÜK HESAP)

Kar Payı Oranı: %37,00

32 Gün Sonu Net Kazanç: 84.723,33 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 3.584.723,33 TL

HESAP ŞARTLARINI MUTLAKA İNCELEYİN

Analistler, birikimlerini mevduat piyasasında değerlendirmeyi planlayan tasarruf sahiplerinin, banka tabelalarında ilan edilen yüksek faiz oranlarından ziyade tercih edilen hesap türünün getiri şartlarını incelemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Dijital kanallar üzerinden sunulan bazı "günlük" veya "hoş geldin" hesaplarındaki vadesiz alt limit uygulamaları ya da boştaki tutar kesintileri nedeniyle net getiride beklenmeyen durumlar yaşanabileceği aktarılıyor. Tasarruf sahiplerinin getiri kaybı yaşamamaları adına işlem gerçekleştirmeden önce ilgili bankanın resmi kanallarından net kazanç simülasyonu yapmaları tavsiye ediliyor.

-Haber metninde yer alan banka faiz oranları, kazanç simülasyonları ve hesaplamalar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Metinde yer alan hiçbir veri, oran, ibare ve analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.