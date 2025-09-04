Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle kentin farklı noktalarında olduğu gibi Nilüfer Kültür Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camii bahçesinde de yatsı namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramı için stant kurdu.

ATATÜRK BARAKLARI ASILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Standın yanına Türk bayrağı ile birlikte Atatürk bayrakları da asıldı. Bazı kişiler Atatürk bayraklarının cami bahçesine asılmasına tepki göstererek bayrakların kaldırılmasını istedi.

ARBEDE ÇIKTI

Belediye ekipleri ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleriyle tepki gösterenler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.