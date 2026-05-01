Trakya Bölgesi’nde baharın gelişiyle birlikte sarıya bürünen kanola tarlaları, yeşilin farklı tonlarını taşıyan buğday ekili alanlar ve çiçek açan meyve bahçeleri, agro turizmin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu manzaralar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini her geçen gün artırıyor.

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’A FOTOĞRAFÇI AKINI

Doğası, tarihi dokusu ve zengin mutfağıyla öne çıkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, son dönemde tarım turizmiyle de ön plana çıkıyor. Özellikle “sarı gelin” olarak bilinen kanola tarlalarının oluşturduğu etkileyici görüntü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İstanbul’a yakın konumuyla avantaj sağlayan Trakya, hafta sonu kaçamakları ve doğa gezileri için tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle fotoğraf meraklıları, bölgedeki doğal manzaraları ölümsüzleştirmek amacıyla Trakya’ya yöneliyor.

TARLALAR DOĞAL FOTOĞRAF PLATOSUNA DÖNÜŞÜYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen fotoğraf tutkunları, altın sarısı renklere bürünen kanola tarlalarında çekim yapmak için bölgeyi ziyaret ediyor. Gün doğumu ve gün batımında ışığın etkisiyle farklı atmosferlere kavuşan tarlalar, profesyonel fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo niteliği taşıyor.

Ziyaretçiler, bu alanlarda vakit geçirirken tarımsal üretimin turizmle buluşması bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Yerel halkın üretim süreçleriyle turistik faaliyetlerin birleşmesi, kırsal kalkınmayı destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

AGRO TURİZM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde faaliyet gösteren Pavli Atölye, agro turizme yönelik çeşitli etkinlikler organize ediyor. Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf sanatçıları bölgenin doğal güzelliklerini kayıt altına alırken, ortaya çıkan kareler Trakya’nın tanıtımına katkı sunuyor.

BAHARLA BİRLİKTE TRAKYA RENKLENİYOR

Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, bahar aylarının gelişiyle birlikte tarım alanlarının görsel açıdan dikkat çekici bir hale geldiğini belirtti. Agro turizm açısından Trakya’nın önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Gürses, fotoğraf severlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gürses, köylü kadınların ve gençlerin de bu etkinliklere katıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Trakya güzel topraklar, herkesi Trakya’mıza bekliyoruz. Şu an Trakya tam fotoğrafa uygun bir zaman diliminde. Buğdaylarımız başak öncesi dönemde, kanolalar açmaya başladı. Ardından buğday başakları çıkacak. Ayçiçeklerimiz ekilmeye başladı. Çimenler her yerde, papatyalar açıyor. Baharın tüm renklerini bir arada görmek mümkün."