Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya kanalı üzerinden Ukrayna’yı bu kış "dondurmakla" tehdit eden saldırı dronu fotoğrafları yayımladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Direktörlüğü ise söz konusu tehdide, bir Rus petrol rafinerisindeki yangın fotoğrafıyla yanıt verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram kanalında uçuş halindeki Rus saldırı dronlarının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Görselde "tıpkı başınıza yağan kar gibi" ifadesine yer verilirken, paylaşıma "Kışın 'donacaksınız'" cümlesi eşlik etti.

Tehdit içeren bu mesaj, Bakanlığın Ukrayna liman altyapısına ve deniz gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin daha önceki iletisine sabitlendi.

UKRAYNA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Direktörlüğü, bu adıma yanıt olarak bir Rus petrol rafinerisinde çıkan yangını gösteren bir fotoğraf yayımladı.

İletide göz kırpan bir emoji ile birlikte "Rus petrol rafinerilerinin ateşiyle ısınacağız" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce CNN'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın kışı atlatabilmesi için ABD'nin Patriot önleyici füze stokunun yüzde 5'ine, "Rusların tüm balistik füzelerini" imha etmek için ise yüzde 10'una ihtiyacı olduğunu belirtmişti.