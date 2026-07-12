Tarım teknolojilerinde ezber bozan bir gelişmeye imza atan Valencia Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, otonom tarımın geleceğini şekillendirecek benzersiz bir otonom araç geliştirdi. Kamuoyuna "Dragonbot" adıyla tanıtılan bu robotik sistem, Akdeniz pazarında ticari değeri hızla yükselen ve narin yapısıyla bilinen pitaya (ejder meyvesi) hasadında iş gücü ihtiyacını ve ürün kayıplarını kökten azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemleriyle donatılan bu araç, hassas tarım uygulamalarının artık bir fütürizm olmaktan çıkıp tarlalardaki somut gerçekliğe dönüştüğünü kanıtlıyor.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA KUSURUZ OLGUNLUK

Geleneksel tarım makinelerinin her şeyi tek düzene göre toplayan yapısından tamamen farklı olarak Dragonbot, bitki üzerindeki meyveleri kameraları aracılığıyla anlık olarak tarıyor. Gelişmiş akıllı sistem algoritmaları, her bir pitayanın olgunluk seviyesini analiz ederek sadece toplama aşamasına gelmiş olanları kesip naklediyor; gelişimini sürdürmesi gereken ürünlere ise hiçbir şekilde dokunmuyor. Laboratuvar Direktörü Francisco Rovira, titiz bir toplama süreci gerektiren ejder meyvesine özel olarak dünyada tasarlanan ilk robotik çalışmanın bu olduğunu vurguluyor.

ROBOTİK SEÇİCİLİK ÇİFTÇİLERİ İŞSİZ BIRAKIR MI?

İnsan hatasından uzak bu analiz yeteneği, tarım sektörünün geleceğinde geleneksel çiftçilerin rolünü de ciddi şekilde tartışmaya açıyor. Bir tarım işçisinin yıllara dayanan deneyimle kazandığı "doğru meyveyi ayırt etme" yetisini dakikalar içinde simüle edebilen yapay zeka, yorulmadan yirmi dört saat kesintisiz çalışabilmesiyle tarlalardaki mavi yakalı iş gücü bağımlılığını kritik bir seviyeye düşürebilir.

NARİN MAHSULLE RİÇİN TİTREŞİMLİ BIÇAKLAR

Engebeli arazi koşullarında rahatça hareket edebilmesi için dört tekerlekten çekiş ve bağımsız süspansiyon sistemiyle tasarlanan Dragonbot, gövdesindeki özel robotik kol yardımıyla işlev gösteriyor. Meyvenin dış kabuğuna zarar gelmesini engellemek amacıyla yumuşak pnömatik parmaklarla tasarlanan tutucu mekanizma, narin yapıdaki pitayaları zedelemeden kavrayabiliyor. Kesim ünitesinde yer alan titreşimli bıçaklar ve pnömatik makaslar ise ana bitkiye zarar vermeden milimetrik bir hassasiyetle ayırma işlemini gerçekleştiriyor. Araştırmacı Carlos Blanes, toplama ve depolama süreçlerinin tamamının ürün kalitesini en üst düzeyde koruyacak özel bir yazılımla programlandığını aktarıyor.

SAHA TESTLERİNDEN TAM NOT ALDI

Doğal tarım alanlarında yürütülen saha denemeleri, sistemin ticari açıdan ne kadar yüksek bir potansiyel taşıdığını net istatistiklerle doğruluyor. Test süreçlerinde olgunlaşmış durumundaki ejder meyvelerinin yüzde yetmiş beşinden fazlası robot tarafından başarıyla toplanırken, işlem kaynaklı zedelenme oranının yüzde on ikinin altında kaldığı gözleniyor. Proje Koordinatörü Coral Ortiz, elde edilen verilerin sistemin ilerleyen süreçte diğer hassas meyve türlerinin hasadına da kolaylıkla adapte edilebileceğini gösterdiğini savunuyor. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile Valencia Hükümeti'nin finansal katkı sağladığı bu inovatif girişim, teknoloji firmalarının da desteğiyle modern tarımın geleceğine şimdiden yön veriyor.