Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda heyecan arttı. Ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 ila 150 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.
Faiz kararına yönelik beklentiler, nakit birikimlerini Türk lirası mevduatta değerlendiren vatandaşların banka faiz oranlarını yakından takip etmesine neden oldu.
18 Ekim 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük (yaklaşık 1 aylık) vadeli mevduat faiz oranları %30 ile %50 arasında değişiyor.
Buna göre 500 bin TL’sini mevduatta değerlendiren bir kişi, faize göre şu getirileri elde edebiliyor:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 15.551 TL
Vade Sonu Tutar 515.551 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 44
Net Kazanç 15.912 TL
Vade Sonu Tutar 515.912 TL
ODEA
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
QNB
Faiz Oranı % 46,75
Net Kazanç 16.907 TL
Vade Sonu Tutar 516.907 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 16.997 TL
Vade Sonu Tutar 516.997 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 16.997 TL
Vade Sonu Tutar 516.997 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Net Kazanç 14.466 TL
Vade Sonu Tutar 514.466 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 32,71
Net Kazanç 11.829 TL
Vade Sonu Tutar 511.829 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 16.636 TL
Vade Sonu Tutar 516.636 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 16.636 TL
Vade Sonu Tutar 516.636 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 35
Net Kazanç 12.658 TL
Vade Sonu Tutar 512.658 TL