İktidara yakın Yeni Şafak’ın Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, fon soruşturmasına iktidar içinden direnç gösterildiğini yazdı.

Soruşturmayı “Ekonominin 15 Temmuz’u” olarak nitelendiren Likoğlu, bazı isimlerin “Oğlumu tutuklayacak daha anasından doğmadı, tek başıma yapmadım, sadece ben mi yaptım” sözleriyle tepki gösterdiğinin kulaktan kulağa yayıldığını aktardı.

"KAPANI KİM KURDU?

Likoğlu, “Birileri kendi fon cusunu kurtarma gayretinde dedi. Likoğlu isim vermedi, yazısını şu sözlerle tamamladı:

-Gönüllü bir şekilde parasını getirene, ‘Hadi git!’ diyemeyiz.

-‘Seni bu sisteme kim davet etti’ diye sormamız lazım.

-Bu kapanı kimin kurduğunu bulamazsak, yarın başka tezgahlarla karşı karşıya kalırız.

Likoğlu’nun bu yazısı üzerine bu kişilerin kim olabileceği sorusu gündem oldu.

Akıllara AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı geldi.

Soruşturma kapsamında mal varlığına tedbir konulmuş, bir saat sonra kaldırılmıştı...