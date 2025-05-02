İşçiler ve emekçiler alınan olağanüstü önlemlere karşın meydanları doldurdu. Kartal ve Kadıköy’de on binler 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

İstanbul’daki kutlamaların iki adresi vardı. Türk-İş tarafından düzenlenen kutlamalar Kartal’da yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ile TTB’nin çağrısıyla binlerce kişi Kadıköy’te bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel hem Kartal hem de Kadıköy’deki kutlamalara katıldı.

HEDEF TAKSİM OLMALI

Tüm işçilere sendikalı olmaları çağrısında bulunan Özel, şunları söyledi:

CHP lideri Özgür Özel, Kartal’da sahneye çıkarak işçileri selamladı ve karanfil attı.

“Eninde sonunda tüm sendikalarıyla, konfederasyonlarıyla birlikte bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır.

Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar, Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye’de Taksim’e bakınca iktidarın öz güvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar.”

‘Kanal İstanbul için referandum yapalım’

CHP lideri Özel, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” sözlerine, “Hodri meydan, koyun İstanbul’a sandığı. Oylayalım Kanal İstanbul’u. Siz Kanal İstanbul’u savunun, biz İstanbul’u. Bakalım kim çıkacak? Cesaretleri varsa sandığı getirsinler” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a referandum çağrısı yaptı.

Polis sert davrandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlere izin verilmedi.

Olağanüstü önlemler alan polis, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’ta yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde vahim görüntüler yaşandı. İstanbul’un adeta abluka altına alınıp açık cezaevine çevrilmesinin ardından Taksim’e yürümek isteyenlere polisin müdahalesi çok sert oldu. Taksim Meydanı’nda kutlama yapmak isteyen öğrenci ve işçi grupları soğuk havaya rağmen önceden ilan ettikleri noktalarda toplandı. Mecidiyeköy’de toplanan gruplar önce polis ekipleri tarafından abluka altına alındı. Sonrasında ise sert müdahaleler ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

HER GÖSTERİCİYE 1 POLİS

CHP’li vekiller gözaltıları önlemeye çalıştı. Hak ihlallerini kayıt altına almak için bir çok noktada gözlem yapan avukatlardan en az 10’u gözaltına alındı. Beşiktaş’ta toplanan başka bir gruba da polis engel oldu. Polis, gruptakileri plastik kelepçe takıp gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da 407 kişi, Tokat’ta 1, Van’da 1 olmaz üzere 409 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Kartal ve Kadıköy’de kutlamalara 65 bin kişi katılırken, 52 bin 656 polis görev yaptı. Tüm Türkiye’de ise 122 bin 77 emniyet personeli sahadaydı.

Çocuğu yatalak baba barikatı geçemedi

İstanbul Valiliği’nin, tedbirleri kapsamında aldığı güvenlik tedbirleri vatandaşları mağdur etti. Polislere 29Ş Şişli-İstinye hattında çalışan İETT otobüsüyle işe gitmek istediğini ve yatalak hasta çocuğu olduğunu söyleyen babaya polisler izin vermedi. Baba polislere, “29Ş nerede geçiyor, otobüse bineceğim işe gideceğim. Yürüyerek de mi gidemiyoruz? Ne yapacağım ben burada kalayım?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Polis ise “Yapabileceğim bir şey yok” karşılığını verdi.

Şişli’de kadın bağırdı: Tarikatların değil halkın polisi olun

Taksim Meydanı’na gitmek için Mecidiyeköy’de toplananlara polis müdahale etti ve yaka paça sürükleyip gözaltına aldı. Polisin sert tavrı bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Gözaltılara tepki gösteren bir yurttaş polislere “Tarikatların değil halkın polisi olun” diye seslendi.