Bahçenizde organik meyveler yetiştirmek hem sağlıklı hem de keyifli bir durum. Fakat, bazı bitkiler ağaçların verimini azaltarak onların meyve vermesini engelleyebilir. Bahçe uzmanları ise meyve ağaçlarının yanına ekilmemesi gereken bitkiler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte meyve ağaçlarının gelişimini olumsuz etkileyen bitkiler ve nedenleri

CEVİZ AĞACI

Ceviz ağacı, meyve ağaçları için en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. Bunun sebebi ceviz ağacının juglon adlı bir madde salgılaması. Bu madde, elma, armut, kiraz gibi meyve ağaçlarının büyümesini engelleyerek zamanla hastalanmalarına yol açabiliyor. Ayrıca geniş kök yapısı meyve ağaçlarının kök sistemine baskı uygulayarak gelişimlerini olumsuz etkiliyor.

NANE

İlk bakışta zararsız görünen nane, kontrolsüz şekilde yayılan kökleri nedeniyle meyve ağaçları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Meyve ağaçlarının kökleriyle su ve besin için rekabet ederek onların gelişimini engelleyebiliyor. Üstelik kök sistemi çok sıkı olduğu için bir kere büyümeye başladı mı, temizlemesi oldukça zor hale geliyor. Eğer bahçenizde nane yetiştirmek istiyorsanız büyük saksılarda yetiştirmeniz en iyi çözüm.

KÖK SEBZELER



Patates, havuç, pancar gibi kök sebzeler, toprak altındaki besinleri ve suyu meyve ağaçlarıyla paylaşarak onların gelişimini yavaşlatabilir. Özellikle elma ve kiraz gibi hassas ağaçlar, kök sebzelerle aynı bölgede yetiştirildiğinde yeterli besin alamayabilir. Kök sebzeleri meyve ağaçlarından en az 1,5-2 metre uzağa ekmek, hem sebzelerinizin hem de meyve ağaçlarınızın sağlıklı büyümesini sağlar.

SÜS OTLARI



Bahçenize estetik bir hava katmak için ektiğiniz süs otları aslında meyve ağaçları için büyük bir besin tüketicisi olabilir. Derin köklere sahip olmaları toprağın besin değerini hızla tüketmelerine neden olur ve bu da meyve ağaçlarının gelişimini yavaşlatır. Meyve ağaçlarınızın sağlıklı kalmasını istiyorsanız süs otlarını belirli bir mesafede tutmanız faydalı olacaktır.

ÇİM

Bahçenizde çim alanı oluşturmak istiyorsanız meyve ağaçlarının hemen yanına çim ekmekten kaçının. Çimler, suyu ve besinleri hızla emerek meyve ağaçlarının kök gelişimini engelleyebilir. Ayrıca sıkı kök yapısı, meyve ağaçlarının toprağa sağlam şekilde tutunmasını zorlaştırabilir. Çimleri meyve ağaçlarından en az 2-3 metre uzağa ekmek her iki bitki türünün de sağlıklı büyümesine yardımcı olur.