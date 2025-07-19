Meyve fiyatlarındaki artış en çok kirazı etkiledi. Haziranda kirazın kilosu 600 TL’yi buldu. Ayrıca, erik, kayısı, karpuz ve kavun gibi meyvelerin kilosu da üç haneli fiyatlarla satılmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, meyve fiyatlarındaki artış oranı geçen yıla göre yüzde 200’ün üzerine çıktı. Bu oran, tarım ürünlerinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artış olarak tarihe geçti.

GENEL TARIM Ü R Ü NLER İ ARTI Ş I Y Ü ZDE 50

Tarım ürünleri ve hayvansal gıda fiyatlarında ise yıllık artış oranı yüzde 50 civarında oldu. Ancak meyve fiyatlarındaki artışın diğer ürünlere göre çok daha yüksek olduğu görülüyor. Uzmanlar, bu yükselişin özellikle iklim değişikliğinin etkileriyle daha da artabileceğini belirtiyor.

İ KL İ M KR İ Z İ ETK İ S İ N İ G Ö STER İ YOR

Meyve fiyatlarındaki yüksek artışın sebeplerinden biri de iklim krizi. Uzmanlar, zirai don ve kuraklığın bu yıl meyve üretiminde ciddi düşüşlere yol açtığını ifade ediyor. Yükselen fiyatların önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor.

Z İ RA İ DON VE KURAKLIK ETK İ S İ

NTV'de yer alan habere göre, Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, zirai don ve kuraklığın bu yıl meyve fiyatlarını zirveye taşıyan ana faktörler olduğunu belirtiyor. Yıldırım, 2025'in olağanüstü bir yıl olduğunu ve kiraz ile kayısının Türkiye'nin dünyadaki lider ürünleri olduğunu söyledi. Ancak, bazı çiftçiler, "Evimizde yiyecek ürünümüz bile yok," diyerek üretimdeki zorlukları dile getiriyor.

AMBALAJLI GIDA F İ YATLARI DA ARTAB İ L İ R

Meyve üretimindeki düşüş, meyve bazlı ambalajlı gıda ürünlerinin fiyatlarını da yukarı çekebilir. Bu durum, ihracat rakamlarını olumsuz etkileyebilir. Yıldırım, Türkiye’nin kuru meyve üretiminde kayısı, üzüm ve incir gibi ürünlerle dünyada lider konumda olduğunu vurguluyor.