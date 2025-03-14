Ali Can POLAT

Kış aylarında birçok bölgede yaşanan don olaylarının ardından Metoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin Şubat ayı kuraklık haritasını yayınladı. Ocak ayında olduğu gibi Şubat’ta da ülkenin büyük bölümünde “acil durum” olarak nitelendirilen şiddetli kuraklık yaşandı. Kuraklık ve susuzluk ekinleri büyümeden tarlada kuruttu. Çiftçi temsilcileri, “Böyle giderse yazın meyve sebze bulunamayacak” derken ihracatçılar ve hal esnafı, “Fiyatlar artacaktır” dedi.

İklim değişikliği ile birlikte hava olaylarındaki dengesizlik Türkiye’yi halihazırda mücadele etmekte zorlandığı gıda enflasyonu konusunda çıkmaza sokuyor. Kış aylarında don vuran tarlalarda bahara doğru erken açan çiçekler de kuraklığın etkisiyle yandı. Kuraklığın Türkiye’nin uzun yıllar birlikte yaşayacağı bir gerçeklik olduğunu söyleyen Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Bunu hayatımızın bir parçası gibi görüp sulama sistemlerimizi, ürün çeşitliliğimizi ve yatırım tercihlerimizi buna göre yapmamız gerek. Kuraklığın yanı sıra ani sel tehlikesi de bulunuyor” diye konuştu.

ÇİÇEKLER YANDI

Yaşanan don sebebiyle yaş meyve sebzenin ürün sayısında ciddi bir sorun yaşandığını aktaran Suiçmez şunları söyledi: “Kuraklık böyle devam ederse Trakya Bölgesi ağırlıklı olmak üzere ayçiçeğinden tutun kayısıya kadar birçok üründe verim kaybının yanı sıra kalite kaybı da yaşayacağız. Gıda arz açığı yaşayabiliriz, bunun için hızlı önlemlerle çiftçinin tarımda kalması sağlanmalı ve sulama yatırımları hızlıca tamamlanmalı.”

Kuraklık tehlikesi baş gösterdi

Ekinleri don vurduğu için halde geçen ay fiyatların çok yükseldiğini söyleyen Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise, “Ürün bulamama sorunu yaşadık. Şimdi tam fiyatlar dengelenmişti ki kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Şu an hale bir yansıması olmadı ama donda yaşadığımız sorunu ilerleyen günlerde yine yaşayabiliriz” dedi.