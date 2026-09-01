Taslağın 6. maddesinde yapılan düzenlemeyle meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu ve su ile ekstrakte edilen meyve suları da dahil olmak üzere geniş bir ürün grubunda tatlandırıcı kullanımı engelleniyor.

Önceki tebliğde Türk Gıda Kodeksi'ne genel atıfta bulunulurken, yeni taslakta söz konusu ürünlerde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyeceği açıkça hüküm altına alınıyor.

TATLANDIRICI YALNIZCA NEKTAR GRUBUNDA KULLANILABİLECEK

Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın haberine göre hazırlanan taslak düzenleme ile tatlandırıcı kullanımı sadece belirli nektar ürünleriyle sınırlandırılıyor:

İlave Şekersiz Nektarlar: Şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek.

Düşük Enerjili Nektarlar: Şeker yerine kısmen tatlandırıcı eklenebilecek.

ŞEKERİ AZALTILMIŞ MEYVE SULARI ÜRETİLEBİLECEK

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslak, doğasında bulunan şekeri işlemle azaltılmış meyve sularının üretimine de olanak sağlıyor. Ürünün tüm diğer nitelikleri korunarak doğal şeker oranının en az yüzde 30 azaltılmasıyla elde edilen ürünler tebliğ kapsamına dahil ediliyor.

GÖRÜŞ İÇİN SON TARİH 25 EYLÜL

Ağırlıklı olarak AB mevzuatına uyum ve teknik atıf düzeltmelerini içeren tebliğ taslağı iş dünyasının değerlendirmesine sunuldu. Sektör temsilcileri, taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 25 Eylül tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletebilecek.