Manav ve market raflarında adeta bir mum gibi parlayan, üzerinde en ufak bir leke dahi bulunmayan elma, domates veya biberler ilk bakışta oldukça cazip gelebilir. Ancak uzmanlar, doğanın kusursuz olmadığını hatırlatıyor. Aşırı parlak ve yapay bir pürüzsüzlüğe sahip ürünler, genellikle raf ömrünü uzatmak ve cazip göstermek adına kimyasal kaplamalara ya da yoğun tarım ilaçlarına maruz kalıyor. Üzerinde hafif eğrilik, doğal renk geçişleri veya küçük lekeler bulunan ürünler, yoğun kimyasal işlem görmemiş olma ihtimali en yüksek gıdalardır.

YÜZEYDEKİ BEYAZ TABAKA VE YAPIŞKAN HİSSE DIKKAT

Meyve veya sebzeyi elinize aldığınızda yüzeyinde mat, beyazımsı bir toz tabakası ya da elle dokunduğunuzda hafif yapışkan bir his fark ediyorsanız dikkatli olmalısınız. Üzüm, erik, salatalık ve domates gibi ürünlerde sıklıkla görülen bu tabaka, bazen meyvenin kendi doğal koruyucu mumu olabileceği gibi çoğunlukla suda kolay çözünmeyen püskürtme tarım ilaçlarının kalıntısıdır. Yıkandığında dahi kolayca geçmeyen bu yapışkan doku, yüksek kimyasal kullanımının en net işaretleri arasında gösteriliyor.

KOKUSUZ SEBZE VE MEYVEDEN UZAK DURUN

Geleneksel ve doğal yöntemlerle yetiştirilen bir domatesin, çileğin ya da salatalığın kokusu daha tezgahın yanından geçerken kendisini belli eder. Eğer satın aldığınız meyve ve sebze ne kadar olgun görünürse görünsün hiçbir koku vermiyorsa ya da genzinizi yakan hafif kimyasal bir koku saçıyorsa, yapay olgunlaştırma gazları veya yoğun pestisit kullanımından şüphelenmek gerekir. Doğal lezzetini ve aromasını kaybetmiş gıdalar, genellikle kimyasal müdahalenin en yüksek olduğu ürünlerdir.

MEYVE VE SEBZEDE PESTİSİT NASIL TEMİZLENİR?

Pestisit kalıntılarından korunmanın en etkili yolu ürünleri doğru yöntemle temizlemektir. Sadece musluk suyu altında yıkamak, yağ bazlı tarım ilaçlarını temizlemeye yetmez. Sebze ve meyveleri tüketmeden önce karbonatlı suda bekletmek en güvenilir çözümdür. Bir litre suya ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı karbonatlı suda ürünleri 10 ila 15 dakika bekletmek, yüzeydeki kimyasal kalıntıların büyük bir kısmını nötralize eder. Sirkeli su ise bakterileri öldürmede etkili olsa da pestisiti çözmede karbonat kadar yüksek başarı sağlamaz.