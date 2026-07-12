ABD'de Cyclospora parazitinin neden olduğu siklosporiyazis salgını büyümeye devam ediyor. Sağlık yetkilileri, vakalardaki artışın kaynağını henüz belirleyemezken, uzmanlar özellikle taze meyve ve sebzelerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 9 Temmuz itibarıyla ülkede 840'tan fazla doğrulanmış vaka kaydedildi. Eyaletlerden gelen veriler, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Özellikle Michigan eyaletinde 1.500'ü aşkın vaka tespit edilirken, 44 kişi hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, ülke genelinde binlerce şüpheli vakanın bulunduğunu ve salgının kaynağının henüz netleştirilemediğini belirtiyor.

PARAZİT NASIL BULAŞIYOR?

Cyclospora paraziti genellikle dışkıyla kirlenmiş su veya taze meyve-sebzeler yoluyla insanlara bulaşıyor. Parazit, özellikle yapraklı yeşillikler ve taze ürünlerde bulunabiliyor. Uzmanlar, yalnızca suyla yıkamanın her zaman yeterli olmayabileceğini, parazitin ürünlerin çatlak ve kıvrımlarında kalabildiğini ifade ediyor.

İnsandan insana doğrudan bulaş ise oldukça nadir görülüyor.

BELİRTİLERİ HAFTALARCA SÜREBİLİYOR

Siklosporiyazis çoğu zaman hayati tehlike oluşturmasa da tedavi edilmediğinde belirtiler bir aydan uzun sürebiliyor. En yaygın belirtiler arasında şiddetli ishal, sulu dışkılama, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık ve yoğun yorgunluk yer alıyor.

Bulaşıcı hastalık uzmanları, bu yılki salgının önceki yıllardan farklı olarak tek bir kaynağa bağlanamadığını belirtiyor. Araştırmacılar, aynı anda birden fazla kirlenmiş ürünün ya da birbirinden bağımsız birkaç salgının yaşanıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.