Mutfaklarda yıllardır hijyenin anahtarı olarak görülen ve pazardan ya da marketten alınan her ürün için sorgusuz uygulanan sirkeli su yöntemiyle ilgili ezber bozan bir gerçek ortaya çıktı. Zararlı bakterilerden ve tarım ilaçlarından korunmak amacıyla saatlerce sirkeli suda bekletilen meyve ve sebzelerin neredeyse tamamında aynı durum tespit edildi. Uzmanların yaptığı son araştırmalar, bu geleneksel yöntemin temizlemek bir yana, tam aksi yönde ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu kanıtladı.

TEMİZLENECEĞİNE KİMYASALLAR DOKUNUN İÇİNE SIZIYOR

İncelemelerde, sirkenin yüksek asidik yapısının meyve ve sebzelerin koruyucu dış kabuk gözeneklerini açtığı saptandı. Yüzeydeki zararlı tarım ilaçları (pestisitler) akan suyla temizlenmek yerine, açılan bu gözeneklerden doğrudan ürünlerin iç dokusuna nüfuz ediyor. Yani sirkeli suda bekletilen elma, çilek, domates veya yeşilliklerin hepsinde kimyasal kalıntıların besinin içine hapsolduğu görüldü.

YALANCI HİJYEN BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR

Sirkeli suyun E. coli ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine yol açan güçlü mikropları tamamen öldürmede yetersiz kaldığı da belirlendi. "Sirkeli suda beklettim" rahatlığıyla yeterince durulanmadan tüketilen sebze ve meyveler, zararlı bakterileri taşımaya devam ediyor. Üstelik asitli ortam, narin yapraklı ürünlerin pörsümesine ve C vitamini gibi suda çözünen değerli besin maddelerinin kaybolmasına yol açıyor.

ÇÖZÜM SIRKEDE DEĞİL MUTFAKTAKİ O MALZEMEDE

Uzmanlar, sirkeli su alışkanlığının derhal terk edilmesi gerektiğini vurgulayarak en etkili dezenfeksiyon yöntemlerini şu şekilde açıklıyor:

Meyve ve sebzeleri fiziksel kirden ve bakterilerden arındırmanın en güvenli yolu, akan musluk suyu altında ovalayarak yıkamaktır. Tarım ilaçlarını tamamen nötralize etmek isteyenler için ise çözüm karbonatta yatıyor. Bir litre suya eklenecek bir tatlı kaşığı karbonatlı suda ürünleri yaklaşık 10-15 dakika bekletmek, kimyasal kalıntıları temizlemede sirkeden kat kat daha başarılı sonuç veriyor.