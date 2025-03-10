Meyve ve sebzeler vücudumuzun sağlıklı işleyişi için gereklidir ve bu besinler hormonlarımızı düzenler, kemiklerimizi güçlendirir ve vücudumuzun iyileşme yeteneğini artırır. Uzmanlar, günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. "5 A Day" kampanyası, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), günde en az 400 gram meyve ve sebze tüketmenin kalp hastalıkları, felç ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunları riskini azalttığını gösteren araştırmalarına dayanıyor.

BU ALIŞKANLIK SAĞLIĞIMIZA ZARAR VERİYOR

Beslenme uzmanı doktor Megan Rossi, birçok bu besinlerden en verimli şekilde yararlanamadığını belirtti. Rossi, insanların sıkça yaptığı bir hata olduğunu vurgularken, meyve ve sebzeleri soyma alışkanlığının aslında sağlığımıza zarar verdiğine dikkat çekti. Rossi, "Çoğu insan havuç, kivi veya patates gibi meyve ve sebzeleri sıklıkla soyar" ifadelerine yer verirken "Ancak bu, önemli miktarda lif ve sağlıklı fitokimyasalları – bağırsak mikroplarınızın beslendiği besinleri kaybetmenize neden olur" şeklinde konuştu.

Doktor Rossi, meyve sebzelerin kabuklarını soymadan tüketmenin sağlıklı bağırsak mikroplarını desteklemenin çok daha kolay hale geldiğini ifade ederken, "Gelişen araştırmalar, haftada 30 farklı bitki türü yemenin önemini vurguluyor. Çeşitli bitki bazlı bir diyet, bağışıklık, ruh sağlığı ve metabolizma için daha sağlıklı bir bağırsak florası destekler" dedi.