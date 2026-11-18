Baklagiller, hem besleyici özellikleri hem de doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle fasulye, içerdiği yüksek lif ve dirençli nişasta sayesinde bağırsak sağlığını destekleyen önemli besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre düzenli fasulye tüketimi, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN LİF DEPOSU

Fasulye, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine önemli katkılar sunuyor. Lif, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olurken kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesinde de rol oynuyor.

Bir fincan konserve beyaz fasulyede yaklaşık 12 gram diyet lifi bulunuyor. Bu miktar, günlük lif ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Uzmanlar, yeterli lif tüketiminin bağırsaklardaki yararlı bakterilerin beslenmesi açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ DESTEKLİYOR

Fasulyenin bağırsak sağlığına katkısı yalnızca lif içeriğiyle sınırlı değil. Dirençli nişasta bakımından da zengin olan bu besin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini destekleyebiliyor.

Ayrıca potasyum ve demir gibi önemli mineraller içeren fasulye, bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olabilecek besinler arasında gösteriliyor.

KİLO KONTROLÜNE DE KATKI SAĞLAYABİLİR

Fasulye, yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor. Bu özelliği, günlük beslenmede porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak sağlıklı kilo yönetimine katkıda bulunabiliyor. Bazı araştırmalarda fasulye tüketiminin obezite ve diyabet riskinin azaltılmasıyla ilişkili olabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle fasulye, yalnızca doyurucu bir yemek malzemesi olarak değil, dengeli beslenmenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.