Pazarda ya da markette alışveriş yaparken üzeri beyaz, puslu bir tabakayla kaplı üzüm, erik veya yaban mersinini "kirli" sanıp almayanlar yanılıyor olabilir. Uzmanlara göre bu beyaz görünüm, meyvenin tazeliğini gösteren doğal bir koruyucu katman.

Üzüm, erik, yaban mersini ve bazı elma çeşitlerinin yüzeyinde görülen mat, beyazımsı tabaka botanikte "epikutiküler mum" ya da "pruin" (doğal pus) olarak adlandırılıyor. Bu katman, sanılanın aksine tarım ilacı kalıntısı ya da kimyasal bir madde değil, meyvenin kendi ürettiği doğal bir koruma mekanizması.

Meyveyi dış etkenlerden koruyor

Uzmanlara göre pruin tabakası, meyvenin olgunlaşma sürecinde oluşuyor ve birçok önemli görevi bulunuyor.

Bu doğal kaplama, meyvenin su kaybetmesini önleyerek daha uzun süre taze ve sulu kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda bakteri ve mantarların yüzeye tutunmasını zorlaştırıyor, yağmur suyunun meyve üzerinde birikmesini engelliyor ve aşırı güneş ışınlarına karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Beyaz tabaka ne kadar belirginse o kadar taze olabilir

Uzmanlar, özellikle üzüm ve erikte görülen beyaz puslu tabakanın belirgin olmasının, meyvenin daha az işlem gördüğüne ve tazeliğini koruduğuna işaret edebileceğini belirtiyor.

Meyveler hasat edildikten sonra taşınma, elden ele geçme, yıkanma veya uzun süre bekleme gibi nedenlerle bu hassas doğal tabaka zamanla silinebiliyor. Bu nedenle çok parlak görünen meyveler, doğal koruyucu katmanını kaybetmiş olabiliyor.

Meyveler nasıl yıkanmalı?

Doğal mum tabakası sağlığa zararlı olmasa da, meyveler tüketilmeden önce yüzeylerindeki toz ve çevresel kirlerden arındırılmalı.

Uzmanlar, meyvelerin tüketmeden hemen önce bol soğuk suyla yıkanmasını öneriyor. İstenirse birkaç dakika sirke ve su karışımında bekletilmesi de hijyen açısından yeterli görülüyor. Deterjan veya kimyasal temizlik ürünlerinin ise kesinlikle kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca meyvelerin satın alındıktan hemen sonra değil, tüketileceği zaman yıkanması tavsiye ediliyor. Çünkü doğal koruyucu tabakanın erken temizlenmesi, meyvenin buzdolabında daha kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor.