Karayipler ve Florida'nın tropikal kıyılarında yetişen bir ağaç, ilk bakışta sıradan bir bitkiden farksız görünüyor. Yemyeşil yapraklarıyla gölge sağlayan, küçük yeşil meyveleriyle elmayı andıran bu ağaç, aslında dünyanın en tehlikeli bitkilerinden biri. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en tehlikeli ağacı olarak kayıtlara geçen manşinil ağacının neredeyse her parçası insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor.

Orta Amerika, Karayipler veya Güney Florida kıyılarında yürürken bu ağacın gölgesinde dinlenmek oldukça cazip görünebilir. Ağacın çevresinde bulunan kırmızı işaretler, yaklaşılmaması gerektiğini açıkça gösteriyor. Çünkü manşinil ağacına dokunmak, meyvesini yemek, hatta yağmur sırasında altında durmak bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

İspanyol kaşifler yüzyıllar önce bu ağaca "ölüm ağacı" anlamına gelen "Arbol de la Muerte" adını vermişti. Ağacın neden bu kadar tehlikeli olduğu ise içerdiği güçlü zehirli maddelerde saklı.

Ağacın her parçası zehir saçıyor

Birçok zehirli bitkinin yalnızca belirli bölümleri tehlikeliyken manşinil ağacında durum çok daha farklı. Kökünden kabuğuna, yapraklarından çiçeklerine ve meyvelerine kadar hemen her bölümü zehirli maddeler içeriyor. Özellikle ağacın salgıladığı süt beyazı özsu, insan cildiyle temas ettiğinde ciddi tahrişe ve yanıklara neden olabiliyor.

Elmaya benzeyen meyvesi hastanelik edebilir

Manşinil ağacının en büyük tehlikelerinden biri, küçük yeşil meyvelerinin dış görünüşü. Elmaya benzeyen bu meyveler, hoş kokusu ve tatlı tadıyla insanları yanıltabiliyor. Ancak tüketilmeleri halinde ağızda ve boğazda şiddetli yanma, şişme ve ciddi sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bazı vakalarda boğazdaki şişlik solunum yollarını da tehdit edebiliyor.

Yağmur yağarken bile altında durulmamalı

Ağacın tehlikesi yalnızca doğrudan temasla sınırlı değil. Süt beyazı özsuyunda bulunan güçlü tahriş edici maddeler, özellikle cilt ve gözlerle temas ettiğinde ciddi hasara yol açabiliyor.

Yağmur sırasında ağacın altında durmak da bu nedenle son derece tehlikeli. Yapraklardan süzülen yağmur damlaları, ağacın özsuyuyla karışarak cilde ulaştığında şiddetli tahrişe ve ağrılı kabarcıklara neden olabiliyor.

Ağacı yakmak bile tehlikeyi ortadan kaldırmıyor

Manşinil ağacından uzak durulması gereken bir diğer durum ise yakılması. Ağacın dallarının yakılmasıyla ortaya çıkan duman, solunum yollarında ciddi tahrişe neden olabiliyor. Dumanın gözlerle temas etmesi ise geçici, ağır vakalarda kalıcı görme kaybına kadar varabilen sonuçlar doğurabiliyor.

Zehirli özsuyu geçmişte silah olarak kullanıldı

Manşinil ağacının zehirli özellikleri yüzyıllardır biliniyor. Karayipler'de yaşayan yerli toplulukların, ağacın süt beyazı özsuyunu savaşlarda kullandıkları ve oklarının uçlarına sürdükleri aktarılıyor.

Tarihi kayıtlarda, İspanyol kaşif Juan Ponce de León'un da 1521 yılında manşinil özsuyuyla zehirlenmiş bir ok nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Kıyıları koruduğu için kesilmiyor

Bunca tehlikesine rağmen manşinil ağacı, doğal yaşam açısından önemli bir işleve sahip. Güçlü kökleri sayesinde kıyı şeridindeki kumların aşınmasını ve erozyonu önlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle ağaçlar toplu şekilde kesilmek yerine korunuyor.

Özellikle turistik bölgelerde ziyaretçilerin tehlikeyi fark edebilmesi için ağaçların gövdeleri kırmızıya boyanıyor veya çevrelerine uyarı işaretleri yerleştiriliyor. Böylece dış görünüşüyle sıradan bir meyve ağacını andıran bu bitkinin ölümcül olabilecek tehlikesine karşı önlem alınıyor.