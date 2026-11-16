Pasifik Adaları ve Avustralya'nın kıyı şeridinde yetişen Hala Meyvesi (Pandanus tectorius), dışarıdan bakıldığında büyük bir ananası andırsa da ortadan ikiye ayrıldığında ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor. Kırmızı, turuncu ve parlak sarı tonlarındaki 50 ila 200 arasındaki sert dilimin bir araya gelmesiyle oluşan iç yapısı, adeta yanan bir gezegen çekirdeğini veya devasa bir diş kümesini andırıyor.

TANESİ 6 BİN LİRAYA SATILIYOR

Yetiştiği Pasifik Adaları'ndaki yerel pazarlarda 2 ila 5 dolar gibi sembolik rakamlara satılan hatta ağaçlardan ücretsiz toplanabilen bu meyve, nadir bulunması ve zorlu nakliye koşulları nedeniyle yurt dışında adeta lüks bir tüketim ürününe dönüşüyor. ABD ve Avrupa'da özel soğuk zincirle ithalat yapan butik egzotik meyve platformlarında bütün bir Hala Meyvesi'nin fiyatı ağırlığına göre 80 ila 150 dolar (yaklaşık 3.200 TL – 6.000 TL) bandına kadar çıkıyor.

YEDİKTEN SONRA DİŞ FIRÇASINA DÖNÜŞÜYOR

Sıradan meyveler gibi dilimlenip ısırılarak yenmeyen Hala Meyvesi, oldukça sert ve lifli bir yapıya sahip. Yerel halk, meyveden kopardığı parçaların uç kısımlarındaki tatlı özü kemirerek ve emerek tüketiyor. Meyvenin suyu bittikten sonra geriye kalan sert ve fırça kıllarını andıran lifli posa ise çöpe atılmıyor; adalarda yüzyıllardır doğal diş fırçası ve diş ipi olarak kullanılıyor.

YAPRAKLARINDAN EV YAPILIYOR

Ürkütücü görünümünün aksine tadı ananas, mango ve şeker kamışı karışımını andıran bu bitkinin mucizesi sadece meyvesiyle sınırlı kalmıyor. Son derece dayanıklı olan dev yaprakları kurutularak Pasifik yerlileri tarafından ev çatısı örtüsü, hasır, sepet ve tekne yelkeni yapımında kullanılıyor. Ayrıca içindeki hava boşlukları sayesinde okyanusta aylarca batmadan yüzebilen meyve parçaları, akıntılarla binlerce kilometre sürüklenerek ulaştığı ıssız adalarda yeniden filizleniyor.