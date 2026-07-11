Yaşarken binbir türlü zam ve açlıkla mücadele etmek zorunda kalan vatandaş, ölünce gömülürken de aynı zamlarla yüz yüze geliyor. Artan nüfusla birlikte İstanbul gibi büyükşehirlerde mezarlık yerleri dolunca fiyatlar da uçtu. İstanbul’un 1’nci grup olarak belirlenen lüks mezarlıklarında mezar yerleri geçen yıla göre 3 kat zamlanarak 111 bin 632 liradan 334 bin 898 liraya çıktı. Vatandaş için gömülmek bile ayrı bir masraf kapısı ve lüks oldu.

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Türkiye’de iğneden ipliğe gelen zamlar mezar yeri fiyatlarına da uğradı. İstanbul’da mezarlıkların yüzde 90 oranında dolmasıyla birlikte belediyeler cenazeleri memleketlerine sevk etmeye çalışınca mezar yeri fiyatları da yeniden gündeme geldi. 2026 başında zamlanan fiyatlara bakıldığında vatandaş için gömülmenin bile lüks olduğu görüldü. Kentte en ucuz mezar yeri olarak bilinen 4’ncü gruptaki mezar yerlerinin bedeli 7 bin 152 liradan, yüzde 50 zamla, 10 bin 728 liraya çıktı.

3’üncü gruptaki mezar yerleri geçen yıl 14 bin 928 lirayken bu yıl yüzde yüzde 50 zamla 22 bin 392 liraya yükseldi. 2’nci gruptaki mezarlar yüzde 100 zamla 44 bin 768 liradan 89 bin 536 liraya, 1’inci gruptaki yerler ise yüzde 200 artışla 111 bin 632 liradan 334 bin 898 liraya çıktı.

Fiyatlar bu hale gelince mezar yeri alamayan vatandaş, cenazesini memleketine götürmek istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gasilhane, kefenleme, tabut ve il dışı nakil hizmetlerini ücretsiz sunarak vatandaşın memleketine defnedilmesini sağlıyor.

İzmir ve Ankara da dolu

Mezar yeri darlığı ve fiyat artışları sadece İstanbul ile sınırlı kalmayarak diğer büyükşehirlere de yansıdı. İzmir’de kent merkezindeki 30 mezarlığın tamamen dolmasının ardından aile mezarlığı fiyatlarına yapılan artışla mezar yeri bedelleri 200 bin lira seviyesine kadar çıktı. Ankara’da da mezar yerleri dolmaya yaklaşırken Karşıyaka, Gölbaşı ve Cebeci gibi merkez ilçelerdeki mezarlıklarda aile kabristanlığı kişi başı ücreti 75 bin lira seviyelerinde seyrediyor.