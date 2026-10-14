Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte hem senaryo hem de ekip değişiklikleri yaşandı. Gold Film imzalı yapımda dizinin uzun süredir senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevlerini devrederken, Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler hikâyeyi devraldı.

NURSEMA KARAKTERİ GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin en çok konuşulan karakterlerinden Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un ekibe geri döneceği öğrenildi. Beşinci sezonun ilk bölümünde Nursema'nın mezar taşının görülmesi, karakterin hikâyesinin sona erdiği yönünde soru işaretleri yaratmıştı.

Ceren Karakoç'un dönüşüyle birlikte Nursema'nın senaryoda nasıl yer alacağı merak edilmeye başlandı. Karakterin hikâyeye nasıl dahil edileceği ve mezar taşı sahnesinin nasıl açıklanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.