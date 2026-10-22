Eski tarihi bir mezarlık alanında yürütülen arkeolojik kazı sonrasında tam 250 torba altın ve gümüş eser bulundu. İngiltere'deki MS 8. yüzyıla ait, mezarın içinden çıkarılan toplam 4.100'ü aşkın bağımsız parçanın ağırlığı ve değeri uzmanları bile şaşkına çevirdi. Uzmanlar, arkeoloji dünyasında tüm bilinenleri altüst eden bu devasa keşfin değerinin toplam 4,285 milyon sterlin olduğunu açıkladı.

MEZARDAN 6 KİLO ALTIN VE 2 KİLO GÜMÜŞ ÇIKTI

Yaklaşık 6 kilogram altın ve 2 kilogram gümüş içeren bu eşsiz koleksiyon, bölgede daha önce bulunan efsanevi Sutton Hoo mezarındaki değerli metallerin neredeyse dört katına ulaştığı belirtildi. İşlenmiş kılıç kabzalarından nadir dini sembollere, savaşçı miğferlerinden dönemin soylularına ait özel takılara kadar uzanan bu görkemli birikim, tarihin en zengin metal işçiliği örneklerinden biri kabul ediliyor.

BİR ANDA MİLYONER OLDULAR

Yasal prosedürler doğrultusunda hareket eden yetkililer, belirlenen devasa tutarı mezarda hazineyi bulan şanslı araştırmacı ile arazinin sahibi arasında yarı yarıya bölüştürdü. Tek bir hamlede yaklaşık 2'şer milyon sterlinlik servetin sahibi olan iki isim, toprağın altından çıkan bu sürpriz sayesinde bir gecede milyoner oldu.

KRALİYET AİLESİNE AİT OLABİLİR

Bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalar ise mezardan çıkarılan eserlerde kullanılan ustalığın dönemin çok ötesinde olduğunu gösteriyor. Altınların yüzeyini arındırmak için kullanılan ileri düzey tekniklerin ve eşsiz işçilik kalitesinin tesadüf olamayacağını söyleyen akademisyenler, bu görkemli hazinenin, dönemin kraliyet ailesine ya da soylu bir aileye ait olduğunu düşünüyor.