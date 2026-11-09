Almatı bölgesindeki Karagaily mezar höyüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, geçmişte yağmalanan alanlarda bile önemli tarihi eserlerin korunabildiğini gösterdi. Bulunan altın figür, ayrıntılı işçiliği ve sıra dışı tasarımıyla araştırmacıların dikkatini çekti.

YAĞMACILARIN GERİDE BIRAKTIĞI ALTIN ORTAYA ÇIKTI

Arkeologlar, daha önce kaçak kazılar nedeniyle zarar gören mezar höyüğünde yaptıkları incelemelerde küçük bir altın ayı figürüne ulaştı. Eserin, antik dönemde Orta Asya'da yaşayan Saka topluluklarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine tarihlenen figürün, bir takıdan ziyade törensel kıyafetlerde kullanılan süsleme parçası olabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle başlıklarda kullanılan hayvan figürleri, Saka sanatının dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

ALTIN AYININ SIRRI ARAŞTIRILIYOR

Saka toplulukları, altın işçiliğinde hayvan figürlerine sıkça yer veriyordu. Geyik, kartal ve yırtıcı hayvanların tasvir edildiği süslemeler, dönemin sanat anlayışını ve sembolik geleneklerini yansıtıyordu.

Karagaily'de bulunan ayı figürünün de benzer bir geleneğin parçası olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, eserin hangi amaçla kullanıldığını ve mezarda bulunan kişinin toplumsal konumuyla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak için incelemelerini sürdürüyor.

Keşif, yağmalanmış mezar alanlarının bilimsel yöntemlerle yeniden araştırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Altın figürün, bölgedeki eski toplulukların inançları ve süsleme gelenekleri hakkında yeni bilgiler sağlaması bekleniyor.