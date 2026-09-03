Kazakistan’ın Almatı şehri yakınlarındaki Esik (Issyk) Nehri kıyısında yürütülen arkeolojik kazılarda, antik dönemin en önemli buluntularından biri gün yüzüne çıktı. Arkeolog Kemal Akışev başkanlığındaki ekibin 1969 yılında keşfettiği mezar, Avrasya bozkırlarındaki Saka/İskit uygarlığının ulaştığı zenginliği ortaya çıkardı.

MEZARDAN ALTIN KAPLAMALI ELBİSE ÇIKTI

Özel bir mezar odasında gömülen kişinin 18-20 yaş arasında bir erkek olduğu belirlendi. Genç savaşçının mezarında döküm ve vurma teknikleriyle üretilmiş, ceketi ile çizmelerinin üzerini kaplayan 4 binden fazla yaprak altın parçası bulunuyordu. Yapılan incelemelerde kafasının üzerinde kanatlı atlar, dağ keçileri ve altın okların olduğu ve 65 santimetre yükseklikte konik bir altın külah olduğu görüldü. Belinde altın kaplamalı kılıç ve çift kenarlı kama görülürken yanında bronz tabaklar ve üzerine 26 karakterlik henüz tam çözülememiş bir yazıt kazınmış gümüş bir çanak çıkarıldı.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ BAĞIMSIZ SEMBOLLERİNDEN BİRİ

İncelenen altın plakaların ince ve narin yapıda olması nedeniyle kıyafetin günlük yaşamda veya savaşta bir zırh olarak kullanılmadığı belirlendi. Arkeologlar, bu elbisenin tıpkı Karakabak’taki kadın mezarında olduğu gibi yalnızca defin töreni ve ritüeller için özel olarak hazırlandığı fikrinde birleşiyor. Günümüzde Kazakistan Ulusal Müzesi'nde sergilenen bu eşsiz eser, ülkenin en önemli bağımsızlık sembollerinden biri kabul ediliyor ve Almatı'daki Bağımsızlık Anıtı'nın en tepesinde görkemle yükselmeye devam ediyor.