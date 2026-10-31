Mısır'ın antik dini merkezlerinden Heliopolis'te sürdürülen arkeolojik kazılarda dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, bir mezar yapısının taban seviyesinin altındaki katmanlarda değerli cenaze eşyalarına ulaştı.

Günümüz Kahire sınırları içinde bulunan Antik Heliopolis nekropolünde yapılan çalışmalarda, mezarın altında gizlenmiş altın olduğu değerlendirilen küpeler, altın yuvalara yerleştirilmiş renkli taşlar ve çeşitli işlenmiş takı parçaları bulundu.

Buluntular arasında ince işçilikle hazırlanmış skarabe mühürleri, bronz ve bakır aynalar ile merhem koymak için kullanılan kaymaktaşı kaplar da yer aldı.

MEZARIN YAĞMALANMADAN KALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Antik Mısır'daki mezarların önemli bir bölümünün tarih boyunca yağmalandığı bilinirken, bu mezardaki değerli eşyaların günümüze kadar ulaşmış olması keşfi daha da önemli hale getirdi.

Uzmanlar, ortaya çıkarılan eşyaların niteliğinin mezarın sıradan bir kişiye değil, dönemin tapınak çevresinde yüksek statüye sahip bir kişiye ait olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kazı çalışmaları bölgede devam ederken, gün yüzüne çıkarılan eserlerin temizlik, belgeleme ve koruma işlemleri için arkeoloji laboratuvarlarına gönderildiği bildirildi.