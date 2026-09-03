Yaklaşık 2 yüzyıldır sistematik olarak araştırılan Mısır'ın Saqqara bölgesi, arkeologları şaşırtan yeni keşiflere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son araştırmalarda, yaklaşık 4.000 yıllık yüksek rütbeli bir kraliyet görevlisine ait mezar ortaya çıkarıldı. Mezarda bulunan en dikkat çekici unsurlardan biri ise fiziksel olarak hiçbir odaya veya koridora açılmayan sahte bir kapı oldu.

Ölülerin dünyasına açılan sembolik kapı

Saqqara, Eski Krallık döneminden itibaren Mısır'ın en önemli nekropol alanlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık MÖ 2700 ile 2200 yılları arasındaki Eski Krallık döneminde bölge; firavunlar, kraliyet ailesi üyeleri ve toplumun üst kademelerinde yer alan kişiler için önemli bir mezarlık alanıydı.

Saqqara'nın önemi Eski Krallık'ın sona ermesiyle de ortadan kalkmadı. Bölge, sonraki yüzyıllarda da kullanılmaya devam etti ve Roma dönemine kadar farklı dönemlere ait mezarlara ev sahipliği yaptı.

Saqqara'nın bu denli önemli bir merkez haline gelmesinde yalnızca kraliyet mezarları değil, antik Mısırlıların bölgeye yüklediği dini anlam da etkiliydi.

Manchester Müzesi'nin Mısır ve Sudan küratörü Campbell Price, yıllar önce Saqqara'nın önemini, insanların “ölü olarak görülmek isteyeceği bir yer” olarak tanımlamıştı. Price'a göre antik Mısırlılar, bölgenin özel bir ilahi enerji taşıdığına ve bu enerjinin ölen kişilerin ahirete geçişine yardımcı olduğuna inanıyordu.

Bu inanç, Saqqara'daki mezarların neden yalnızca birer gömü alanı olarak görülmediğini de açıklıyor.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı'nda arkeolog olarak görev yapan Magdy Shaker da Saqqara'nın kraliyet anıtlarından çok daha fazlasını barındırdığına dikkat çekiyor. Shaker'a göre bölge, antik Mısır tarihinin neredeyse her döneminden yetkililere ait mezarlarla dolu. Bu mezarların önemli bir bölümünde ise dönemin yaşamını, inançlarını ve ölüm anlayışını yansıtan kaliteli yazıtlar ve sahneler bulunuyor.

Bu nedenle 4.000 yıllık mezarda ortaya çıkarılan sahte kapı, yalnızca mimari bir ayrıntı olarak görülmüyor. Antik Mısırlıların ölümden sonraki yaşama ilişkin inançlarını yansıtan bu tür sembolik unsurlar, bugün arkeologlara binlerce yıl önceki toplumların ölüm ve öteki dünya anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor.