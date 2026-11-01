Forbes’un her yıl yayımladığı, hayatını kaybeden en çok kazanan ünlüleri kapsayan araştırmada müzik, sinema, edebiyat ve spor dünyasından isimler yer aldı. Eserlerin kullanım hakları, telif gelirleri, film projeleri, gösteriler ve marka anlaşmaları, mirasların gelir kaynakları arasında öne çıktı.

2026 listesinin ilk sırasında, 2024 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Quincy Jones bulundu. Jones’un mirasının yıl boyunca 150 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.

ZİRVEYİ 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA GETİRDİ

Müzik kariyerinde çok sayıda önemli projeye imza atan Quincy Jones, Michael Jackson’ın Thriller albümünde ve Frank Sinatra’nın Fly Me To The Moon eserinde çalıştı. Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis ve Aretha Franklin gibi sanatçılarla da ortak projeler gerçekleştirdi. Jones ayrıca 1985 yılında yayımlanan We Are The World şarkısının yapımcılığını üstlendi.

Jones’un mirasını yöneten ekip, Mart 2026’da sanatçının müzik kataloğuna ait hakların büyük bölümünü HarbourView Equity Partners’a devretti. Forbes’un hesaplamasına göre yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki anlaşma, Jones’un listenin zirvesine yerleşmesinde belirleyici oldu.

İşlem yalnızca Jones’un kendi bestelerini kapsamadı. Soul Bossa Nova gibi eserlerin yayın haklarının yanı sıra Michael Jackson’ın bazı albümlerinden kaynaklanan yapımcı telif hakları da anlaşmaya dahil edildi.

MACHAEL JACKSON İKİNCİ SIRADA

Forbes’un 26 yıldır yayımladığı sıralamada Michael Jackson, 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından uzun süre zirvede yer aldı. Ancak 2026 yılında Jackson’ın mirasından elde edilen gelir 140 milyon dolar olarak hesaplandı. Böylece ünlü şarkıcı, 150 milyon dolarla ilk sıraya yerleşen Quincy Jones’un ardından ikinci oldu.

Jackson’ın gelirlerinde, dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatına ulaştığı belirtilen Michael adlı biyografik filmin de etkili olduğu aktarıldı. Sanatçının mirasını yöneten ekibin filmin yapımına yaklaşık 25 milyon dolar finansman sağladığı belirtildi. Forbes’un tahminlerine göre projeden önümüzdeki birkaç yıl içinde 50 milyon doların üzerinde kâr payı elde edilmesi bekleniyor.

Müzik platformlarındaki dinlenme gelirleri, Las Vegas’ta sahnelenen Cirque du Soleil gösterisi, MJ: The Musical yapımları ve marka lisans anlaşmaları da Jackson’ın mirasına gelir sağlamayı sürdürüyor.

Listenin üçüncü sırasında 80 milyon dolarlık gelirle yazar Dr. Seuss yer aldı. Dördüncü sırada ise 75 milyon dolarla müzik dünyasının efsane isimlerinden Elvis Presley bulundu.

Presley’in mirasından elde edilen gelirlerde müzik haklarının yanı sıra ziyaretçilere açık olan Graceland mülkü ve sanatçının markasıyla bağlantılı ticari faaliyetler etkili oldu.

Müzik dünyasının diğer önemli isimlerinden Bob Marley 25 milyon dolarlık gelirle altıncı, Prince ise 24 milyon dolarla yedinci sırada yer aldı.

FORBES'UN 2026 LİSTESİNDEKİ 13 İSİM

Forbes tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılında hayatını kaybetmiş ünlüler arasında en yüksek geliri sağlayan isimler ve kazançları şöyle sıralandı:

Sıralamada bulunan 13 ismin 2026 yılı boyunca elde ettiği toplam gelir 637 milyon dolar olarak hesaplandı.