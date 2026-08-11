Buluntu, Guyuan kentinin Yuanzhou ilçesinin güneybatısındaki Shanjiabao mezarlığında ortaya çıkarıldı. Savaşan Devletler Dönemi'ne (MÖ 475-221) tarihlendirilen mezarlığın, dönemin Qin Çin Seddi'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunması da keşfin önemini artırıyor.

BRONZ ŞİŞENİN İÇİNDEN 3,7 LİTRE SIVI ÇIKTI

Arkeolojik çalışmalar kapsamında mezarlıkta 183 mezar açıldı. Bunların 179'unun Qin dönemine ait olduğu belirlendi.

Mezarlığın kuzey bölümündeki M39 numaralı mezarda ise dikkat çekici bir bronz şişe bulundu. Sarımsak biçimli ağıza sahip şişenin iç kısmının tekstille, dışının ise organik maddeler içeren özel bir macunla kapatıldığı tespit edildi.

Uzmanlar, şişenin kapağındaki çok katmanlı yapının içeriği dış etkenlerden koruduğunu ve bu sayede sıvının binlerce yıl boyunca büyük ölçüde bozulmadan kalabildiğini belirtti.

Şişe açıldığında yaklaşık 3 bin 740 mililitre berrak, açık mavi-yeşil renkte ve kokusuz sıvı elde edildi. İçerikte az miktarda tortu da bulundu.

İÇİNDE DARI, BUĞDAY VE ARPA İZLERİ BULUNDU

Araştırmacılar, antik içeceğin yapısını ve üretim yöntemini belirlemek amacıyla farklı bilimsel analizlere başvurdu. Kızılötesi spektroskopinin yanı sıra nişasta taneleri, bitki kalıntıları ve maya mikrofosilleri incelendi.

Analizlerde, içeceğin üretiminde darı ile buğday ve arpa gibi tahılların kullanıldığına dair izlere rastlandı. Elde edilen organik asitler, aroma bileşikleri ve maya kalıntıları da sıvının tahıl bazlı bir fermente içecek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bulgunun dönemin ekonomik yapısına ilişkin de bilgi verdiğini belirtiyor. Zira tahıldan alkollü içecek üretilebilmesi için yeterli miktarda ürün elde edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle keşfin, Qin toplumundaki tarımsal üretim ve tahıl kullanımının ulaştığı seviyeye dair ipuçları taşıdığı değerlendiriliyor.

2 BİN YIL ÖNCE DE FERMANTASYON TEKNİĞİ KULLANILIYORDU

Araştırmacılar, Qin halkının tahılların şekere dönüşmesi ve fermantasyonun aynı süreçte gerçekleşmesini sağlayan qu adı verilen geleneksel fermantasyon başlatıcısını kullandığını belirledi.

Bu bulgu, Savaşan Devletler Dönemi'nde Çin'in kuzeybatısında yaşayan Qin topluluklarının tahıl bazlı alkollü içecek üretiminde gelişmiş tekniklere sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın sonuçları, dönemin tarım faaliyetleri, beslenme alışkanlıkları ve zanaat teknolojilerinin gelişimi açısından da yeni veriler sunuyor.

DÖNEMİNİN EN İYİ KORUNMUŞ SIVI ALKOLLÜ İÇECEĞİ

Uzmanlara göre keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri, sıvının 2 bin yıldan uzun süre boyunca korunmuş olması. Buluntunun, Çin'de Savaşan Devletler Dönemi'ne ait en iyi korunmuş sıvı alkollü içecek örneklerinden biri olduğu değerlendiriliyor.