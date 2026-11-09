Polonya'daki bir mezarlıkta duyulan sıra dışı sesler, 3 gün süren bir kurtarma operasyonunun başlamasına neden oldu. Aile mezarından gelen miyavlama seslerini fark eden ziyaretçiler, yaptıkları incelemede içeride mahsur kalmış bir kedi olduğunu gördü, ancak korkan hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak sanıldığı kadar kolay olmadı.

Olay, Polonya'nın Radom kentindeki Firlej Mezarlığı'nda yaşandı. 1 Kasım'da, Azizler Günü nedeniyle mezarlığın oldukça kalabalık olduğu sırada bazı ziyaretçiler aile mezarından gelen miyavlama seslerini duydu.

Seslerin kaynağını anlamak için yapılan incelemede, mezarın içinde bir kedinin mahsur kaldığı ortaya çıktı. Hayvanın oraya nasıl girdiği ise belirlenemedi. Mezarlık çalışanları, kedinin daha önce yapılan çalışmalar sırasında mezara girmiş ve içeride sıkışmış olabileceğini değerlendirdi.

Mezarın kapağını kaldırdılar ama kediyi çıkaramadılar

Kedinin kurtarılması için öncelikle mezar yerinden sorumlu kişinin onayı alındı. Ayrıca sağlık ve sanitasyon yetkililerine de haber verildi.

İlk müdahale pazar günü yapıldı. Mezarın üzerindeki ağır kapak kaldırıldı ancak kedi dışarı çıkmadı. Tabutun arkasına saklanan hayvan, kendisine yaklaşmaya çalışan insanlardan korkarak daha da geriye çekildi.

Pazartesi günü, sanitasyon görevlilerinin de katılımıyla yeni bir kurtarma girişimi düzenlendi. Ancak bu kez de kediyi bulunduğu yerden çıkarmak mümkün olmadı.

Kurtarma çalışmalarını zorlaştıran en önemli etken, mezarın yapısıydı. Birden fazla bölümden oluşan ve tahtalarla ayrılan derin mezarda kedi, insanların güvenli şekilde ulaşamayacağı boşluklara girebiliyordu. Zorla çıkarılmaya çalışılması durumunda hayvanın yaralanabileceği veya daha fazla korkabileceği değerlendirildi.

Özel kafes sayesinde kurtarıldı

Kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için farklı bir yöntem uygulanmasına karar verildi. Bunun üzerine, hayvan içeri girdiğinde kapısı otomatik olarak kapanan özel bir yakalama kafesi hazırlandı.

Bu yöntem sayesinde kedinin zorla tutulmasına veya dar alanlardan çekilmesine gerek kalmadan kurtarılması hedeflendi.

Beklenen sonuç salı günü alındı. Özel kafese giren kedi güvenli şekilde mezardan çıkarıldı ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere teslim edildi. Böylece pazar günü başlayan ve 3 gün süren kurtarma operasyonu sona erdi.

Aile için de zor bir süreç yaşandı

Kurtarma çalışmaları, mezarda yakınları defnedilmiş olan aile için de duygusal açıdan zor geçti.

Hayatını kaybeden kişinin kızı ve mezar yerinden sorumlu olan Elzbieta Koltun, mezarın görevlilerin ve yetkililerin önünde açılmasının kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Daha önce de mezarlık anıtında hasarlar yaşandığını belirten Koltun, ailesinin yakınlarının huzurunun bozulduğunu hissettiğini dile getirdi.

Buna rağmen içeride mahsur kalan kedinin kurtarılabilmesi için gerekli izni verdi.