ABD’nin New York eyaletinde bulunan bir mezarlıkta yapılan araştırma, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Yapılan incelemelerde, toprağın altında milyonlarca arının yaşadığı dev bir koloni tespit edildi.

Araştırmacılar, Ithaca kentindeki mezarlıkta yaklaşık 5,5 milyondan fazla arının bulunduğunu belirledi. Bu sayı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük arı topluluklarından biri olarak değerlendiriliyor.

İlginç olan ise bu arıların klasik kovanlarda değil, toprağın altında yuvalanarak yaşamlarını sürdürmesi. Uzmanlara göre ABD’deki arı türlerinin yaklaşık %70’i bu şekilde yer altında yaşıyor ve çoğu zaman fark edilmiyor.

Araştırmaya konu olan türün, bölgede onlarca yıldır var olduğu ve en az 1930’lu yıllardan beri aynı alanda yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor. Ancak bu kadar büyük bir popülasyon ilk kez bu kadar detaylı şekilde ölçüldü.

Bilim insanları, mezarlık gibi insan faaliyetinin sınırlı olduğu alanların bu tür canlılar için ideal yaşam ortamı sunduğunu belirtiyor. Toprağın bozulmaması ve çevredeki bitki örtüsü, bu dev koloninin büyümesine katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre bu keşif, doğanın göz önünde bile ne kadar gizli kalabildiğini gösterirken, ekosistem açısından hayati öneme sahip olan arıların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.