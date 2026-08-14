Connecticut eyaletinin Torrington kentindeki Katolik mezarlığına ait atıl araziye yerleştirilen 7 bin güneş paneli, 2 megavat kapasiteli bir enerji santraline dönüştürüldü. Yıllarca boş kalan 11 dönümlük alanda kurulan sistem, yerel şebekeye bağlanarak yılda yaklaşık 476 evin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

MEZARLIK ARAZİSİ DÖNÜŞÜMDEN NASIL FAYDA SAĞLIYOR?

Kullanılmayan araziye hafif konstrüksiyonla kurulan paneller, ihtiyaç duyulduğunda sökülebilir yapısıyla mezarlık rezervine zarar vermeden işlev görüyor. Sistem, havaya karbon salınımını engelleyerek yılda yaklaşık 2 bin 800 metrik ton karbon emisyonunu azaltırken, sağladığı kira getirisiyle mezarlığın bakım masraflarını finanse ediyor.

PANELLERİN ALTINDAKİ ARAZİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Güneş panellerinin altında kalan ve güneş alan zemin, çakıl veya çimle kaplanmak yerine yerli çiçeklerle tohumlanarak polen taşıyıcı arılar için doğal bir çayıra dönüştürüldü. Derin köklü bitkiler sayesinde toprak yapısı iyileşirken, alan hem yenilenebilir enerji üretimi hem de biyoçeşitlilik koruma alanı işlevi görüyor.