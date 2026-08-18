Adıyaman'da bir vatandaşın ihbarı üzerine mezarlık çevresinde bulunan cansız bedenin, silahla öldürülmüş olduğu tespit edildi. Olay, Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında meydana geldi. Bir vatandaş, yerde yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tunç'un cenazesi, incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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