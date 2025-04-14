İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li başkanlar dönemindeki usulsüzlüklerinden biri daha ortaya çıktı.

Eyüpsultan Abdülvedüt Mahallesi’nde bulunan arsa 2010 yılında kamulaştırma ile park alanı, yol ve mezarlık alanına dönüştürüldü. 2 bin 143 metrekarelik alan, 2014 yılında İBB tarafından park yapılmak amacıyla satın alındı.

2016 yılında İBB arsa üzerinde, 30.3 milyon TL’ye ihale ettiği, Gençlik Merkezi Projesi’ni başlattı. Resmi kayıtlara Eyüp Gençlik Merkezi olarak geçen projenin veri ve görsellerinde ise TÜGVA ibaresi yer aldı. Etüt raporunda da proje TÜGVA Gençlik Merkezi olarak yer aldı.

İBB iştiraki KİPTAŞ 2017’de bu arazi ve taşınmazı kendisine ait GOP Mega Venezia Konutlarındaki 35 adet daire ile takas etti ve arazi KİPTAŞ’a geçti. KİPTAŞ arazi ve üzerindeki binayı 29 milyon 990 bin TL + KDV bedel ile TÜGVA’ya yüzde 30’u peşin, kalanı 10 eşit taksitle sattı. Arsadaki Eyüp Gençlik Merkezi de mülkiyetin değişmesiyle TÜGVA’nın oldu.

DOSYA SAVCILIKTA

Teftiş Kurulu raporuna göre; Arsası ile birlikte 50 milyona mal olan bina 30 milyon TL’ye TÜGVA’nın oldu. İBB raporu sorumluların tespiti ve zararın tazmini için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.