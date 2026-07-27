Olay, Çamlıca Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Mezarlık ziyaretine giden gruba, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk (61), oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan A.G. (50) ile M.E. (22) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının 16 Mayıs 2026’da kentte meydana gelen ve “kız meselesi” kaynaklı olduğu değerlendirilen bir cinayetle bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, son olayın bu husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk, saldırının gerçekleştiği Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.